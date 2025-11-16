Emotivo reencuentro de la promoción del 65 de "la Consolación" de Ibiza

"Ha sido muy emocionante. Algunas no nos veíamos desde que salimos del colegio", explica Antonia Juan, exalumna de Nuestra Señora de la Consolación de Ibiza aún emocionada por el reencuentro que vivieron la noche del sábado. Las alumnas de la promoción del 65, que este año celebran sus 60 primaveras, volvieron a verse las caras, a abrazarse y a recordar mil anécdotas de cuando eran unas niñas en una cena en una de las salas del Eurostar Puerto de Ibiza.

Al reencuentro, el medio centenar de excolegialas invitaron a la actual directora del centro, sor Antonia, y a la que fue una de sus maestras, doña Margarita, a las que obsequiaron con un ramo de flores en agradecimiento por su labor educativa. Hace diez años, cuando cumplieron los 50, ya organizaron otro reencuentro, recuerda. Sin embargo, algunas de las que este sábado se sumaron a la cena no pudieron ir, de manera que algunas de ellas, por azares de la vida, no se habían visto desde que acabaron la Enseñanza General Básica.

"Algunas hicieron el BUP en el mismo colegio, pero otras nos fuimos a otro instituto y ya no nos volvimos a ver", indica Antonia, que rememora aquellos tiempos en los que sólo había niñas en el colegio y una misma maestra impartía casi todas las asignaturas. De hecho, alguna de las hermanas del centro les dieron clases de Educación Física "hasta que llegó Julia Cano. Algunas de las integrantes de la promoción del 65, que viven fuera de la isla, se desplazaron hasta Ibiza sólo para poder participar en el reencuentro.

El día antes, algunas de ellas quedaron en la puerta del que fuera su colegio. "Queríamos reencontrarnos también con la escuela", comenta.