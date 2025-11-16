Chubascos a primera hora del día en Ibiza tras una noche con temperaturas cálidas

La jornada de hoy en Ibiza ha comenzado con chubascos que han sorprendido a primera hora de la mañana, después de una noche excepcionalmente cálida para esta época del año. La isla se encontraba en alerta amarilla por lluvia y viento, lo que ya anticipaba la inestabilidad meteorológica registrada en las primeras horas del día.

Durante la noche, las temperaturas se han mantenido inusualmente altas en las pitiusas. Según los registros ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Ibiza, Formentera y el aeropuerto de Ibiza marcaron 20 grados, mientras que en Sant Antoni y Sant Joan los termómetros se situaron en 19 grados.

Estos valores, más propios de finales de verano que de mediados de noviembre, han contrastado con las precipitaciones matinales.