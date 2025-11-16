A la búsqueda del coche perfecto en Ibiza

El Recinto Ferial abre sus puertas para inaugurar la última jornada del XXIII Salón de Vehículos de Ocasión de Ibiza entre la música del nuevo disco de Rosalía y comerciales sonrientes. Los primeros visitantes llevaban unos minutos esperando en la entrada y entran dispuestos a encontrar las mejores oportunidades antes de que las descubran otros a lo largo del día.

Una de ellas es Cristina Pérez, que ha sido de las más madrugadoras. Señala que actualmente tiene una moto para «dar vueltas» por la ciudad y que busca un vehículo «económico, que esté entre 1.500 y 2.000 euros». Bartolomé Enríquez entra en el edificio un poco más tarde, aunque no tiene tanta prisa por comprar, puesto que quiere «echar un vistazo» para «tener las ideas más claras» en el momento en el que deba cambiar de coche. Aunque se muestra «a favor» de los automóviles eléctricos, reflexiona que es «complicado recargarlos si no tienes un punto en tu casa».

Sara Santos sale del Recinto Ferial montada en un vehículo de marca Renault junto con una de las empleadas del concesionario y dos acompañantes. Cuando se baja del viaje de prueba, afirma que lleva tiempo «queriendo cambiar de coche» porque el suyo «ya tiene unos añitos». Comenta que no busca «nada específico», aunque concreta que se fija en los que «no pasen de 20.000 euros» y que prefiere los de gasolina a los híbridos.

Un poco después de la conversación, una comercial de la compañía le ofrece un rotulador para que Santos escriba «Vendido» en el parabrisas del vehículo en el que se acaba de dar una vuelta. Otra empleada graba el momento con su móvil. Coche adjudicado.

La furgoneta correcta

Ángel Corporales cuenta que su Citroën Berlingo ya tiene «15 años y 200.000 kilómetros» de antigüedad, por lo que acude a la exposición para conseguir «algo similar». Detalla que acaba de ver una Nissan que podría interesarle, pero que no la comprará porque «es un furgón» y le gustaría adquirir «algo con cinco asientos que sirva de coche y de furgoneta». Para Corporales es importante el espacio, puesto que siempre transporta «leña para hacer fuego, patatas del huerto o las bolsas de la compra». De todos modos, no está impaciente por cambiar su furgoneta y esperará hasta dar con la adecuada.

En una situación bastante diferente se encuentra Miriam Cuevas, que charla con su marido al lado de un Seat Arona que ya tiene «casi elegido». Recuerda que su coche sufrió daños por la dana que afectó Eivissa hace varias semanas: «Está que no se puede casi ni mover y se le metió mucho barro dentro». A pesar de ello, se siente afortunada porque los de sus compañeras de trabajo quedaron en peor estado.

Cuevas detalla que le atrae del automóvil en el que se ha fijado que está «bastante bien de precio para lo que son los coches ahora» y que es de un tamaño «normalito». Además, no es demasiado antiguo, se fabricó en 2022 y tiene más caballos que su vehículo actual, aunque esta última característica es la menos importante para ella.

También destaca que vive lejos de su lugar de trabajo, por lo que le hubiese gustado comprar un coche híbrido para ahorrar dinero en gasolina «en el día a día». Sin embargo, afirma que no ha visto muchos automóviles de este tipo en el Salón de Vehículos de Ocasión de Ibiza.