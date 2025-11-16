La agricultura ecológica de Ibiza y Formentera reivindica su modelo y sus precios

«A la hora de elegir qué producto comprar, también entra en juego tu predisposición y elección. Eliges salud. Tal vez pagas un poco más, pero después igual te sientes un poco mejor. Si escoges un producto que viene de fuera, al que desconoces qué productos se le han aplicado, después también puede ser deficitario para ti», expresa Josan Aguiló, vicepresidente de la cooperativa Agroeivissa y vocal de la Associació de Productors d’Agricultura Ecològica d’Eivissa i Formentera (Apaeef). Así lo destaca durante la IV Feria de Agricultura Ecológica de las Pitiusas, celebrada en Sant Llorenç y organizada por esta misma entidad en colaboración con otras y el Ayuntamiento de Sant Joan.

La Fira d'Agricultura Ecològica de Sant Llorenç, en imágenes / J.A Riera

Tanto Aguiló como otros participantes en esta cita quieren, además de acercar la agricultura ecológica a la población, desmontar el mito de que sus productos siempre son más caros que los industriales. ¿No supone un mayor esfuerzo económico? «Depende. Hay productos con los que sí, por la presión fitosanitaria o las complicaciones que puede haber en este tipo de agricultura... Y es que al final tenemos mermas por afectación por algún hongo o insecto que no podemos combatir como en la agricultura convencional, y por eso se encarece un poco el precio».

En todo caso, hace hincapié en que no siempre es así, ni mucho menos: «Como vicepresidenta de Agroeivissa puedo decir que si comparas los precios que tenemos como vendedores directos, como socios, con los de otros puntos de venta que traen producto de fuera, ves que los precios están equiparados o incluso algunos son más baratos».

"Es un mito que seamos más caros"

En la misma línea se expresa Fina Prats Cruz, productora ecológica en Can Fontet junto con Maribel Juan. «Es un mito que seamos más caros», dice Prats mientras Juan asiente con la cabeza. «Yo me muevo por supermercados para comprar otro tipo de productos y miro los precios de las verduras. Pues bien, a veces son hasta más caras, pero parece que en las grandes superficies la gente no se fija tanto en el precio y luego viene a mercados pequeños y ya da por hecho que es más caro, pero no es así», explica desde su estand mientras continúan llegando ibicencos de diferentes partes de la isla a Sant Llorenç para disfrutar de esta feria divulgativa que tiene como objetivo fomentar la agricultura ecológica.

Hay alrededor de 30 estands. Uno de ellos es el de la Cooperativa Agrícola Sant Antoni, que en 2026 cumplirá 75 años. Francesca Prats, representante de la entidad, explica que apoyan al sector ecológico: «Intentamos tener todo lo que necesitan y lo que no tenemos se encarga y miramos de conseguirlo. A la feria hemos traído una muestra de lo que tenemos en la cooperativa, cosas tanto para productores como para particulares interesados en crear su huertito o tener sus animales». Planter, semillas, productos variados para agricultura ecológica o harina de algarroba, por ejemplo. Prats recuerda que los viernes de 9 a 14 se celebra el mercado de esta cooperativa cerca de la estación de buses de Sant Antoni, con productos ecológicos.

Guillermo Schäfer, técnico en trabajos forestales de la empresa Forestum y socio de Apaeef, valora que en los últimos años ha crecido el número de trabajadores en su sector. Además, destaca que hay una parte importante de agroforestería. Menciona, como otros participantes en la feria, los retos del campo, como el estrés hídrico o plagas como el tomicus y la procesionaria.