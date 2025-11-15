Sant Josep instala señales de tráfico ilegales... por una buena causa

El Ayuntamiento de Sant Josep ha decidido hacer buena una de las numerosas citas históricas de Oscar Wilde: «Hay solamente una cosa en el mundo peor a que hablen de ti, y es que no hablen de ti». La ha aplicado a la instalación de señales de tráfico en el municipio, concretamente en Cala de Bou.

Hartos de que numerosos vehículos se salten a la torera los límites de velocidad, desde el Consistorio han tomado la inédita decisión de colocar una veintena de señales con una cifra muy sorprendente: 29 kilómetros por hora. Abstenerse numerofóbicos.

«Es una acción que hemos llevado a cabo en la zona de Cala de Bou con un objetivo claro: llamar la atención a los conductores y a quien transita por la vía, recordar que la velocidad máxima en la zona es de 30 kilómetros por hora y reforzar que se trata de una vía de circulación lenta», explican desde el Ayuntamiento.

Aclaran que el límite legal sigue siendo de 30 kilómetros por hora, igual que hasta ahora, y que esta reducción de un kilómetro simplemente tiene un valor simbólico con el objetivo de «llamar la atención y que los usuarios se fijen en las señales, cosa que ahora no pasa». «Queremos fomentar la conciencia y favorecer que se respete la velocidad reforzando la seguridad de la vía», reiteran.

Sin embargo, un grupo de vecinos se ha apresurado a mostrar su desacuerdo con esta iniciativa. «Son señales inexistentes en el código de circulación que pueden dar lugar a confusiones y problemas en la interpretación de los límites de velocidad, puesto que no son legales», expresa un portavoz vecinal.

Una vía muy peligrosa

Precisamente un grupo de residentes en Cala de Bou presentó firmas en el Ayuntamiento para que se regulara la velocidad el año pasado, firmas que se llevaron al plenario municipal, donde los diferentes grupos políticos apoyaron una moción para mejorar la seguridad de esta vía bien conocida por su peligrosidad y que este año ha sido escenario de varios accidentes graves.

El Reglamento General de Circulación de la Dirección General de Tráfico (DGT) especifica que la señal R-301, esa de borde rojo y fondo blanco que todo conductor conoce a la perfección, bajo riesgo de severo castigo a su bolsillo, debe indicar la velocidad máxima permitida siempre en múltiplos de 10: 20, 30, 40, 50...

Las señales de tráfico están sujetas a una estricta normativa de homologación para garantizar su claridad y cumplimiento, por lo que una señal acabada en cualquier número que no sea el cero no está homologada para este fin.

En el Ayuntamiento de Sant Josep son perfectamente conscientes de este impedimento legal, pero han decidido obviarlo buscando notoriedad, después de que este año hayan fallecido dos peatones en sendos accidentes de tráfico en Cala de Bou.

Dos víctimas mortales

El primero se produjo en mayo, cuando un turista alicantino de 62 años fue arrollado por una furgoneta mientras paseaba por la acera en Cala de Bou. El suceso ocurrió a las 7.10 horas de la mañana en la avenida de Cala de Bou, poco antes del cruce con la calle Albacete y dentro del municipio de Sant Josep.

No trascendió la velocidad exacta a la que circulaba el conductor, de nacionalidad peruana y 30 años de edad, aunque sí se confirmó que iba borracho, ya que dio un resultado de 0,60 en la prueba de alcoholemia, cuando el límite legal para circular en España es 0,25.

Posteriormente, el pasado mes de septiembre, un hombre que conducía bajo los efectos de las drogas atropelló a tres mujeres y mató a una de ellas. Los hechos sucedieron en la calle es Molí, donde un vehículo modelo Jeep Wrangler Rubicon de color gris se salió de la calzada e invadió la acera.

A causa de esta maniobra, arrolló a las tres jóvenes, turistas extranjeras, y también derribó una farola y una papelera y chocó contra una pared de un establecimiento. Al sujeto se le imputaron los delitos de conducción temeraria bajo los efectos de las drogas, homicidio por imprudencia grave y lesiones graves por imprudencia grave.