Sant Joan rinde honores a los que «hacen grande» el municipio

«Es un honor que reconozcan tu labor en vida. Me siento muy feliz y agradecida de que hayan valorado todo el trabajo que he hecho, con mucho amor, durante 34 años». Este comentario lo hizo este viernes Teresa Elías, horas antes de recibir de manos de la alcaldesa de Sant Joan, Tania María, la Medalla de Oro del municipio «por una vida dedicada a las niños y familias del municipio dirigiendo con éxito y dedicación la escoleta municipal de Benirràs».

La concesión del galardón a esta maestra argentina de corazón ibicenco fue uno de los momentos álgidos de la ceremonia de entrega de premios del Ayuntamiento de Sant Joan, en la que se reconoció también a las entidades Eivissa Club 4x4, con la distinción al Mérito Ciudadano; y al Portinatx Cycling Team, con la del Mérito Deportivo.

Como señaló la alcaldesa durante el evento, el sentido de estos premios, que ya van por su segunda edición, es reconocer «a la gente que hace grande Sant Joan», como es el caso de los tres premiados de 2025, que, en palabras de Marí, «han dejado una huella imborrable en el municipio gracias a su dedicación, espíritu de servicio y compromiso con la comunidad».

Medalla de Oro

Partidaria de la espontaneidad, Teresa Elías fue a la cita sin discurso preparado, confiando también en su locuacidad. «Solo quiero dar las gracias de corazón a todos, a los que han sido mis compañeros de trabajo y a toda la gente de Sant Joan, que me acogió desde que llegué a Ibiza en 1979 como una más de la familia», adelantó a Diario de Ibiza. También quiso dejar claro que esta medalla «es compartida» con toda la gente que junto a ella han hecho posible que la escoleta municipal de Benirràs se convirtiera en un referente en la isla.

«Logramos que fuera la vanguardia de las escoletes de Ibiza. Había gente de Santa Eulària y de Vila que quería inscribir a sus hijos allí», aseguró la galardonada, para la que este centro es su segunda casa y su equipo, como su segunda familia. Sus «niñas», como las llama ella, estuvieron este viernes en el acto arropándola, al igual que su hijo, que viajó desde Bilbao, sus nietos y unos cuantos amigos.

Teresa Elías luce la Medalla de Oro entregada por la alcaldesa de Sant Joan, Tania Marí. / Marcelo Sastre

Precisamente una de las cosas que destacó de Elías Tania Marí, que, por cierto, fue su alumna al igual que la concejala Carmen Rodríguez, es que ha convertido el centro que dirigió durante 34 años en «una gran familia». También, resaltó su espíritu de entrega a un proyecto que para la premiada ha sido «como un hijo», al que ha visto crecer desde 1990, cuando empezó a trabajar allí, hasta hace dos años, cuando se retiró con 74 años cumplidos.

Cuando llegó a este centro, recordó, «había una cisterna para sacar el agua con cubos y en la clase había estufas de hierro que podían ser un peligro para los niños». «Me di cuenta de que había que hacer un cambio importante y con el apoyo desinteresado de las familias que empezaron a llegar y de gente como mi marido decidimos organizar eventos con el fin de recaudar dinero para hacer reformas. Hoy en día se ha hecho una mejora impresionante gracias al Ayuntamiento de Sant Joan y al apoyo de la conselleria balear de Educación», apuntó.

Además, la nueva Medalla de Oro del municipio puso el acento en todo lo que significa en su vida el norte de la isla. Aunque reside desde hace años en Santa Eulària, vivió mucho tiempo en la Cala de Sant Vicent y en Sant Llorenç, además de trabajar en Benirràs, y para ella Sant Joan es su sitio. Todo eso lo contó a Diario de Ibiza antes de la entrega de los galardones y en el vídeo que se proyectó durante la velada, a la que asistieron autoridades locales e insulares.

También se proyectaron en el evento imágenes de las dos entidades galardonadas, en las que los protagonistas explicaron, entre otras cosas, qué suponía para ellos recibir esta distinción.

Mérito Ciudadano

«Es muy satisfactorio que se hayan acordado de nosotros por la ayuda prestada a los afectados de la dana de Valencia», aseguró en las horas previas a la ceremonia José Marí Roig, Cudulà, el presidente del colectivo Eivissa Club 4x4, distinguido con el Mérito Ciudadano por «su labor solidaria en momentos de emergencia» y , en especial, «por el apoyo logístico y humano» prestado el año pasado en la Comunitat Valenciana. «Es un ejemplo de cómo la pasión por los motores puede ir de la mano del compromiso social», señaló la alcaldesa de Sant Joan en la entrega del galardón, que recogieron Cudulà y otro miembro del club, Carlos Marí Torres, que acudieron al evento acompañados de su familia y de los otros compañeros que se desplazaron con ellos a Valencia para ayudar en noviembre de 2024.

Los representantes de Eivissa Eivissa Club 4x4 reciben la distinción al Mérito Ciudadano. / Marcelo Sastre

«Nos fuimos un total de cinco vehículos, en los que transportábamos alimentos de primera necesidad y material como botas de agua, palas y guantes . Nos quedamos cuatro días y medio en los que estuvimos trabajando con los todoterrenos especialmente en Albal y Catarroja, básicamente para vaciar aparcamientos de coches y quitar vehículos de en medio para que los bomberos pudieran limpiar», detalló el presidente de este club deportivo que nació en pandemia.

Cudulà recuerda como si fuera ayer la situación dantesca que se encontraron al pisar tierras valencianas. «Te daba la sensación de que estabas en una guerra, en lugar de en una inundación. Aquella experiencia nos dejó marcados, pero lo volveríamos a hacer si hiciera falta, aunque ojalá que no sea necesario», expresó este miembro fundador de Eivissa Club 4x4, que organiza anualmente, entre otras cosas, exhibiciones en Sant Llorenç, en la finca Can Cudulà, «la próxima el 6 y 7 de diciembre».

Mérito Deportivo

«La verdad es que nos llena de orgullo que el pueblo que ha visto crecer al club nos dé este reconocimiento porque eso significa que estamos haciendo las cosas bien», afirmó el presidente de la agrupación Portinatx Cycling Team, Raúl Rodríguez Granado, horas antes de recoger en nombre la entidad la distinción al Mérito Deportivo junto a Miguel Ángel Bernal. Como señaló la alcaldesa de Sant Joan, este galardón premia la trayectoria deportiva y los valores que promulga esta entidad.

A la ceremonia acudió la junta directiva del club, que, como contaron sus integrantes en el vídeo que se proyectó, nació en 2024 en el campo de fútbol de Sant Miquel. La idea partió de miembros de la Societat Esportiva Penya Independent que, al colgar sus botas, decidieron volcarse en su otra pasión, la bicicleta y crear un equipo. Como la mayor parte de sus miembros de entonces eran de Portinatx decidieron bautizarlo con este nombre.

Raúl Rodríguez, junto a Miguel Ángel Bernal, agradece el premio. / Marcelo Sastre

En estos once años, el Portinatx Cycling Team, del que ahora forman parte 114 personas de entre dos y 60 años, ha promovido muchas actividades. «Hacemos dos carreras de mountain bike en Sant Llorenç y en Portinatx, una carrera de ciclismo de carretera en Sant Joan, dos carreras para niños en Sant Llorenç y en San Miquel, y la Vuelta a Ibiza de BTT junto a Ibiza Sport», detalló.

El reconocimiento otorgado por el Ayuntamiento de Sant Joan, sin duda, es un acicate más para este club, que dio las gracias al Consistorio por el apoyo que le ha brindado en todo este tiempo y manifestó su voluntad de seguir trabajando para promocionar el ciclismo en el municipio.

Su objetivo, señaló el presidente, es «seguir siendo un club familiar en el que impera el buen rollo y atraer savia nueva para contar con relevo generacional en el futuro».

La gala de premios incluyó una actuación musical de la cantante y pianista Claudia Bardagí y del violonchelista y compositor Carlos Vesperinas, que actuaron al principio, y una ballada popular de las colles de Labritja y Balansat.

«Con trabajo llegan los resultados, y no hay nada que no podamos lograr juntos», concluyó la alcaldesa en un mensaje de reconocimiento y confianza en la ciudadanía de Sant Joan. Esa idea casa bien con la filosofía de la galardonada con la Medalla de Oro, que está convencida, como dijo este viernes, de que «cuando se hacen las cosas con amor se llega lejos».