El pollo ‘pagès’ protagonista de la nueva feria culinaria del municipio de Sant Joan

¿Faltaba alguna feria gastronómica en la isla? Habrá quien piense que no, pero en el Ayuntamiento de Sant Joan no opinan lo mismo. Y es que el Consistorio ha decidido organizar un nuevo evento para promocionar el producto autóctono de Ibiza. En esta ocasión, el protagonista es el pollo. Pagès, por supuesto.

El próximo 29 de noviembre la localidad de Sant Miquel acogerá la primera edición de la Fira des Poll Pagès. «Una jornada dedicada a las tradiciones gastronómicas ibicencas y al buen ambiente de pueblo», comenta el Ayuntamiento, que ya ha comenzado a promocionar esta nueva feria gastronómica. De hecho, anima a todos los cocinillas a apuntarse al concurso, para el que ya ha publicado las bases.

El plazo para apuntarse a esta competición gastronómica finaliza el próximo 25 de noviembre y el trámite puede hacerse a través de la página web del Ayuntamiento joaní. Allí, pinchando una vistosa imagen con fondo amarillo y un hermoso gallo ibicenco encontrarán todos los detalles. Eso sí, el Consistorio advierte de que si no hay un mínimo de seis equipos inscritos se cancelará la feria y se pospondrá para más adelante.

El evento comenzará a las doce del mediodía y se prolongará hasta las ocho de la tarde. Para inscribirse es necesario enviar un correo a inscripcions@santjoandelabritja.com especificando nombre completo, teléfono, receta que prepararán y los recursos emplearán (butano, horno, generador...). Los equipos deberán llevar todo lo que necesiten, tanto los ingredientes (las bases no especifican que el pollo pagès sea indispensable) como los utensilios y el combustible. El Ayuntamiento proporcionará el mismo día una mesa plegable por grupo así como cien servilletas, platos y tenedores o cucharas que los equipos deberán recoger el 26 o 27 de noviembre en el Ayuntamiento.

Los equipos tendrán que tener sus platos listos a las 14 horas para entregar al jurado que elegirá la mejor receta y no podrán cobrar más de diez euros por tapa que sirvan, para lo que deberán llevar sus propios tickets. El Ayuntamiento detalla que no podrán vender bebidas, ya que de la barra se encarga la Comissió de Festes de Sant Miquel.