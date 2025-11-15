Comienzan en Ibiza las obras de canalización de la luz, el gas y el agua hacia las futuras viviendas de Ca n'Escandell

Las futuras viviendas de alquiler asequible que se van a construir en Ca n'Escandell ya están un paso más cerca después de las obras que la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) ha empezado a realizar esta semana en la calle d'Albarca de Ibiza.

La calle quedó despejada de coches hace días y una máquina retroexcavadora comenzó a perforar el suelo, primer paso imprescindible para implantar a continuación las infraestructuras subterráneas de aguas pluviales, media tensión y gas.

El pasado mes de junio, Sepes, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, publicó la licitación para la redacción del proyecto de edificación de una promoción de hasta 362 viviendas para alquiler asequible en Ca n'Escandell, en la zona de Ibiza situada entre el primer y el segundo cinturón de ronda.

Esas dos nuevas licitaciones se sumaban a la inversión que ya está realizando Sepes en el desarrollo de las obras de urbanización, que continuarán hasta nuevas edificaciones. Inversiones que en este último año superan ya los 14 millones de euros.

Las obras de urbanización se están desarrollando conforme al Plan Especial y al Proyecto de Urbanización aprobado por el Consell de Govern el 8 de marzo de 2024, tras la tramitación de todos los informes sectoriales y trámites de audiencias y tras la recogida de alegaciones, tanto públicas como de las diferentes administraciones.

Estas viviendas serán asequibles y protegidas sin posibilidad de venta, pasando a formar parte del parque estatal de vivienda asequible. Un parque "gestionado por la futura empresa pública de suelo y vivienda asequible que actuará en el ciclo residencial completo desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía", apunta el Ministerio.