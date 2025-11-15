Miquel Jerez, reelegido presidente del PP de Santa Eulària: "Nadie es imprescindible, pero juntos somos necesarios"

El Partido Popular de Santa Eulària ha celebrado este sábado su XIII Congreso Local en el Centro Cultural de Jesús, una cita en la que Miquel Jerez ha sido reelegido como presidente de la Junta Local y en la que se ha reivindicado la continuidad de unas “políticas que funcionan” y de un modelo de municipio “estable y cohesionado”.

Jerez ha subrayado que el congreso “no va solo de elegir un presidente”, sino de renovar el proyecto político que, a su juicio, ha permitido consolidar un municipio que “cuida sus orígenes y, al mismo tiempo, es vanguardia”. El dirigente popular ha insistido en que “la fuerza del Partido Popular de Santa Eulària tiene que ver con la suma de todos”, recalcando que “nadie es imprescindible, pero juntos somos necesarios” y que el proyecto es sólido porque se apoya en un equipo que comparte valores, principios y compromiso con Santa Eulària y sus parroquias.

Según han apuntado desde el PP en un comunicado, el congreso ha servido también para reconocer la labor de los alcaldes y concejales que, en distintas etapas, han contribuido a consolidar el modelo de municipio y convivencia del que hoy disfruta Santa Eulària des Riu. Se ha puesto en valor que Santa Eulària, Sant Carles, Santa Gertrudis, Puig d’en Valls y Jesús cuentan actualmente con mejores infraestructuras, equipamientos, recursos y oportunidades que en etapas anteriores, fruto del trabajo de los equipos de gobierno municipales.

Las mayorías absolutas "no son un regalo"

En su intervención, Miquel Jerez ha recordado que las mayorías absolutas que el PP ha ido ampliando en el municipio “no son un regalo”, sino la consecuencia de “muchos años de trabajo serio, de escuchar a la gente y de gestionar con rigor y responsabilidad”. Al mismo tiempo, ha lanzado un mensaje de prudencia y ha pedido “seguir trabajando con humildad” para mantener y reforzar los proyectos que funcionan y el modelo de municipio que el partido quiere proteger.

La alcaldesa de Santa Eulària des Riu, Carmen Ferrer, ha señalado que el PP puede “mirar hacia atrás con emoción y orgullo” por todo lo construido junto a la ciudadanía. Ha defendido que esa trayectoria y experiencia permiten que el partido siga siendo “el motor de cambio del municipio”, con la vista puesta en nuevos retos y en la mejora constante de la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

La clausura del congreso ha corrido a cargo del presidente insular del PP de Eivissa, José Vicente Marí, quien ha reivindicado el “proyecto político ganador del PP de Eivissa, que tiene en Santa Eulària su mayor reflejo”. Marí ha destacado las políticas de acompañamiento y de búsqueda de soluciones, basadas en un equipo de personas “al servicio del municipio, de sus necesidades y de un mayor progreso y bienestar”.

Además de agradecer el trabajo de la militancia y simpatizantes, Marí ha reconocido expresamente la labor de Miquel Jerez al frente de la Junta Local y de Carmen Ferrer al frente del Ayuntamiento. Ha remarcado que “sin un partido fuerte no hay gobierno, y en Santa Eulària habéis demostrado que hay mucho partido y mucho gobierno”, situando así al municipio como uno de los principales bastiones del PP en la isla.