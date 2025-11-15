Llama la atención
La okupación frustrada por los propios vecinos de un local situado en la zona de es Viver de la ciudad de Eivissa. Dos hombres saltaron la valla exterior del complejo residencial Apartamentos Mistral, rompieron la cerradura del local y metieron un colchón y algunas pertenencias personales. Por la mañana, varios vecinos, que ya estaban en alerta por intentos anteriores, avisaron al dueño del inmueble, que puso varios candados y cadenas. Los okupas regresaron con una cizalla, pero los vecinos lograron impedir que volvieran a entrar.
La aprobación en el Congreso de una enmienda impulsada por el senador pitiuso, Juanjo Ferrer, para garantizar la gratuidad del servicio de transporte público en autobús el próximo año. El Gobierno central deberá aportar los fondos para que sea posible.
El cruce de reproches y acusaciones en el último pleno municipal entre el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Eivissa, gobernado por el popular Rafael Triguero, y los grupos de la oposición, por las ayudas a los damnificados por las danas que descargaron sobre la ciudad y el resto de la isla hace poco más de un mes. Vila informó en la sesión plenaria de que los destrozos se han valorado en alrededor de 25 millones de euros.
