Javier Marí, reelegido presidente de la junta local del PP de Sant Josep

El PP de Sant Josep reeligió este viernes a Javier Marí como presidente de su junta local, informó la formación en una nota de prensa. La elección se enmarca en el proceso de congresos locales que los populares celebrarán a lo largo del mes de noviembre. Tras su reelección, Marí expresó su agradecimiento por la confianza recibida, tanto por parte de los afiliados como del presidente insular, y subrayó que el PP «es el partido de referencia en el municipio», destacando el compromiso de la organización con los vecinos: «nos dejamos la piel por Sant Josep; el PP es el único partido que da soluciones, sin sectarismos, escuchando y atendiendo las necesidades».

Asistentes ayer al congreso del PP de Sant Josep. | PP

El reelegido presidente tuvo palabras de reconocimiento para la secretaria general saliente, Marilina Ribas, quien previamente expuso el trabajo realizado por la junta local en los últimos años y agradeció la implicación de la militancia.

Durante el congreso, el alcalde Vicent Roig afirmó que la recuperación de la alcaldía en 2023 «no hubiera sido posible sin el respaldo de un partido sólido». Destacó también el avance de los dos primeros años de mandato, marcados por un «proyecto que funciona» y que busca un Sant Josep «más ordenado, accesible y cercano», con objetivos como mejorar la gestión del agua, renovar equipamientos deportivos, modernizar la administración y «culminar los proyectos que darán equilibrio a nuestros pueblos».

El presidente del PP insular, José Vicente Marí, cerró el acto destacando el trabajo del equipo local y apelando a seguir construyendo “un partido fuerte y unido en Sant Josep».