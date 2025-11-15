Ibiza Card Show: El evento para la cultura del coleccionismo

El Ibiza Card Show celebra su tercera edición con la aspiración de ser un evento referente en la cultura del coleccionismo.

Aficionados a este mundo y también curiosos se acercaron este sábado a la segunda y penúltima jornada de la cita, que se lleva a cabo en el C19.

Es una actividad que junta a quienes buscan comprar, vender e intercambiar piezas de cartas deportivas y de universos como ‘Pokémon’, Magic: The Gathering’ o ‘Yu-Gi-Oh!’, entre otros. El programa también incluye torneos, competiciones, charlas o exhibiciones de piezas raras y vintage.