Ibiza Card Show: El evento para la cultura del coleccionismo
Actividad referente para quienes buscan comprar, vender e intercambiar piezas de cartas deportivas y de universos como ‘Pokémon’ o ‘Yu-Gi-Oh!’
Ibiza
El Ibiza Card Show celebra su tercera edición con la aspiración de ser un evento referente en la cultura del coleccionismo.
Aficionados a este mundo y también curiosos se acercaron este sábado a la segunda y penúltima jornada de la cita, que se lleva a cabo en el C19.
Es una actividad que junta a quienes buscan comprar, vender e intercambiar piezas de cartas deportivas y de universos como ‘Pokémon’, Magic: The Gathering’ o ‘Yu-Gi-Oh!’, entre otros. El programa también incluye torneos, competiciones, charlas o exhibiciones de piezas raras y vintage.
