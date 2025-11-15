El Ayuntamiento de Ibiza eleva a casi 29 millones el costo de los daños causados por las inundaciones

En una actualización del informe de daños ocasionados en Ibiza por los temporales ex Gabrielle y Alice, el Ayuntamiento ha remitido a la Delegación del Gobierno de las Illes Balears una valoración económica total de 28.970.673,32 euros, incluyendo desperfectos en infraestructuras, servicios municipales, equipamientos y comercios.

El Consell de Govern de las Illes Balears solicitó al Consejo de Ministros que declare la zona como gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Sin embargo, tras varias semanas, esa petición continúa pendiente de resolución.

Rafael Triguero, alcalde de la capital ibicenca, reitera que el Consistorio ha presentado los informes dentro de los plazos establecidos e insiste en la necesidad urgente de que este pedido sea aceptado con el objetivo de agilizar las ayudas económicas y activar las bonificaciones fiscales que permitan aliviar la situación de vecinos y negocios afectados.

"Después de más de un mes y medio de Ex Gabrielle seguimos sin una respuesta por parte del Consejo de Ministros", indica el alcalde Rafael Triguero / Ayuntamiento de Ibiza

"Después de más de un mes y medio de Ex Gabrielle seguimos sin una respuesta por parte del Consejo de Ministros. Los daños son evidentes, están acreditados y la declaración de emergencia está más que justificada. Ibiza necesita esta medida con urgencia, igual que se ha concedido a otros municipios de España", ha señalado Triguero.

"No es razonable que un vecino o vecina que ha perdido su vivienda o ha sufrido daños considerables tenga que seguir pagando el IBI. Para evitar situaciones injustas como esta necesitamos la declaración de emergencia cuanto antes por parte del Gobierno central. La ciudad de Ibiza ha demostrado que está preparada para gestionar con agilidad, pero la competencia para activar estas medidas es del Estado", ha agregado el edil.

Para finalizar, Triguero advierte que existe un precedente claro: la DANA que afectó a Menorca en agosto de 2024. "Los municipios afectados recibieron la declaración de zona catastrófica en el plazo de un mes desde la solicitud. Ibiza, en cambio, lleva ya más de mes y medio esperando la misma resolución, pese a presentar daños similares o incluso superiores", ha lamentado el alcalde.

El costo de los daños, en detalle

Infraestructuras, edificios y servicios municipales

Ex Gabrielle: 14.444.500,99 €

DANA Alice y ámbitos vinculados: 14.526.172,33 €

Medio Ambiente (limpieza viaria, arbolado, alumbrado, etc.)

Ex Gabrielle: 3.834.131,85 €

Policía Local

Desperfectos vehículos + horas extraordinarias: 30.308,39 €

Centros educativos

Ex Gabrielle: 63.907,50 €

DANA Alice: 77.328,00 €

Deportes e instalaciones deportivas

Ex Gabrielle: 307.000 €

DANA Alice: 479.537,67 €

Comercios del municipio

Ex Gabrielle: 9.094.000 €

Otros ámbitos de afección vinculados a la DANA Alice

Daños en museos: 90.750 €

Informe de acantilados: 12.889.430,75 €

Núcleo histórico de Dalt Vila: 38.880,25 €

Daños en playas: 821.808,85 €

Parc S'Illa: 47.928,58 €

Casal de Igualtat: 38.880,25 €