Ibiza, presente en la nueva Academia de la Cocina, el vino y la Gastronomía de Baleares

Ibiza contará con representación en la recién constituida Academia de la Cocina, del Vino y de la Gastronomía de las Illes Balears, un nuevo órgano de ámbito autonómico que nace con el objetivo de estudiar, preservar y difundir la cocina tradicional y los vinos del archipiélago, y en el que participan académicos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

La nueva academia celebró este viernes su primera reunión constitutiva, con la que inicia oficialmente su andadura. Este organismo lo creó el Govern balear en junio y entre sus objetivos principales figuran “el estudio, investigación, elaboración, defensa, codificación, preservación y difusión de la cocina tradicional de las Illes Balears y de sus vinos”, con vocación de trabajo conjunto para todo el territorio balear.

Ha sido la Asociación de la Academia de la Cuina i del Vi de Mallorca, institución nacida en 1986 por iniciativa de un grupo de amantes de la gastronomía isleña, quien ha promovido la creación de esta academia. Según explican en un comunicado de prensa, desde su creación hace casi cuatro décadas, este colectivo ha recuperado, cocinado y probado más de 1.500 platos de la gastronomía mallorquina, un legado recogido en nueve publicaciones que ahora pone a disposición de la nueva academia balear para seguir avanzando en la investigación y divulgación de este patrimonio culinario.

¿Quién forma la academia?

El nuevo organismo está integrado por un grupo plural e independiente de 30 académicos de diferentes edades, procedencias, formaciones y profesiones, vinculados a todos los sectores de la gastronomía y del vino: bodegueros, restauradores, médicos, dietistas, historiadores, periodistas, divulgadores, profesionales de la hostelería, representantes de la Administración, de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, así como del ámbito rural, procedentes de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

En la asamblea general extraordinaria del 14 de noviembre se aprobaron los estatutos que regirán la academia y se designó como promotores-fundadores a Gabriel Morell Solivellas, José Luis Roses Ferrer, Julio Martínez-Almoyna, José Ferragut Ferrá y Antoni Xavier Darder Alorda.

La Junta Rectora queda integrada por Gabriel Morell como presidente; José Luis Roses, vicepresidente; Antoni X. Darder, secretario; Pedro Gual de Torrella, tesorero; y Antonia M.ª Torres, Julio Martínez-Almoyna, Luis Fidalgo, Antonio Juaneda y María José Amengual, esta última como vocal de Ibiza. Amengual, creadora de contenido y una de las mayores experta de las Pitiüses en gastronomía de Ibiza y Formentera, es, desde agosto de 2024, una de las integrantes de la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera.

De hecho, en su discurso de ingreso en la academia destacó el papel de las mujeres en la conservación del recetario tradicional —«las mujeres pitiusas han sido las depositarias y transmisoras del saber culinario tradicional de nuestras islas»— y destacó la necesidad de mantener vivo ese legado que las mujeres de estas islas han pasado de generación en generación hasta llegar a nuestros días y que «forma parte de la identidad» de Ibiza y Formentera.

Tras la asamblea constitutiva, han remitido una copia de los estatutos al Parlament de les Illes Balears para su inscripción en el Registro de Academias de las Illes Balears y su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, paso necesario para culminar formalmente el proceso de puesta en marcha de este nuevo órgano asesor gastronómico.