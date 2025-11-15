Los 'Monstruos' de Nika Indorf, en el centro cultural de Jesús

El centro cultural de Jesús inauguró este viernes la nueva exposición de la artista alemana afincada en Ibiza Nika Indorf, titulada 'Monstruos, entre la oscuridad y la luz', una muestra que invita a sumergirse en las profundidades de la psique humana a través de un potente lenguaje visual.

"Lejos de ser únicamente una colección de piezas llamativas, la exposición revela un viaje introspectivo en el que Indorf reflexiona sobre la dualidad del ser humano, sus contradicciones internas, las debilidades, los sueños y las sombras que dejan las relaciones tóxicas", indican desde el entorno de la artista. Las obras, muchas de ellas creadas en formatos circulares que evocan constelaciones y paisajes planetarios, continúan la línea estética característica de la artista, en la que el color y la energía son protagonistas.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, Nika Indorf ha desarrollado una trayectoria marcada por la exploración de la intersección entre color, luz, espacio y energía, un enfoque que bebe tanto del arte como de la ciencia, especialmente de disciplinas como la astrofísica y la física del espacio. Esta influencia se aprecia de forma especial en las obras que conforman la exposición, donde lo humano y lo animal se fusionan en composiciones intensas y simbólicas.

En 'Monstruos, entre la oscuridad y la luz', la artista propone un recorrido emocional que transita por el miedo, la vulnerabilidad y la sombra, pero también por la belleza que emerge de esos estados internos.

La exposición podrá visitarse hasta el domingo 30 de noviembre de 2025.