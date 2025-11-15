La otra cara de la Marina

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El brutal contraste entre el barrio de la Marina de Eivissa en verano e invierno tiene uno de sus reflejos más fieles en el carrer del Mar. Una vez los negocios de temporada echan la persiana, la calle pasa de estar repleta de souvenirs a llenarse de «refugios» para personas sin hogar.

