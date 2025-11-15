Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cambio de tiempo este domingo en Ibiza: la Aemet activa la alerta amarilla por tormentas

La borrasca 'Claudia' dejará paso a una notable bajada de temperaturas en la isla

Lluvia en Ibiza en una imagen de archivo

Lluvia en Ibiza en una imagen de archivo / Toni Escobar

Ibiza

Las altas temperaturas de estos últimos días en Ibiza y Formentera llegan a su fin. La borrasca 'Claudia' mantiene el tiempo inestable en la Península y este domingo traerá a las Pitiusas intensas lluvias que dejarán paso a una bajada de los termómetros.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla entre las 7 y las 13 horas del domingo por fuertes tormentas. Los meteorólogos advierten de que se podrían acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Los frentes asociados a la borrasca persistirán y podrían prolongar la inestabilidad unos días. De hecho, la Aemet anuncia lluvias en Ibiza y Formentera para toda la semana.

La previsión es que las temperaturas vayan descendiendo poco a poco durante la semana. De hecho, el viernes, las máximas no superarán los 14 grados en la isla y las mínimas bajarán hasta los 4 grados.

