Cambio de tiempo este domingo en Ibiza: la Aemet activa la alerta amarilla por tormentas
La borrasca 'Claudia' dejará paso a una notable bajada de temperaturas en la isla
Las altas temperaturas de estos últimos días en Ibiza y Formentera llegan a su fin. La borrasca 'Claudia' mantiene el tiempo inestable en la Península y este domingo traerá a las Pitiusas intensas lluvias que dejarán paso a una bajada de los termómetros.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla entre las 7 y las 13 horas del domingo por fuertes tormentas. Los meteorólogos advierten de que se podrían acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.
Los frentes asociados a la borrasca persistirán y podrían prolongar la inestabilidad unos días. De hecho, la Aemet anuncia lluvias en Ibiza y Formentera para toda la semana.
La previsión es que las temperaturas vayan descendiendo poco a poco durante la semana. De hecho, el viernes, las máximas no superarán los 14 grados en la isla y las mínimas bajarán hasta los 4 grados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer de 39 años fallece y otra, de 48 años, resulta herida grave en un choque frontal en la carretera de Santa Eulària
- Usaban coches de lujo para traficar con drogas en Ibiza: todos a la cárcel y más de 21 millones en multas
- Las cámaras de seguridad desvelan por qué cayó al vacío el paciente que murió en el hospital de Ibiza
- Fallece un hombre tras precipitarse al 'parking' en el hospital de Ibiza
- ¿Quién era el hombre fallecido al precipitarse al 'parking' del hospital de Ibiza?
- Unos encapuchados maniatan y golpean a una mujer mayor en Sant Antoni para robarle las joyas
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- La finca con más caballos de Ibiza: en venta por 43,5 millones de euros