Vila trabaja en la reforma de seis barrios para evitar nuevas inundaciones

Rafa Triguero, alcalde de Ibiza, recorre las obras en Dalt Vila / J.A. Riera

Las inundaciones causadas por las pasadas danas ‘Ex Gabrielle’ y ‘Alice’ dejaron imágenes de pesadilla en Vila, con calles y plazas anegadas. Una de las que llegó a acumular gran cantidad de agua fue la plaza de Vila, dejando patente la deficiencia del estado de la red de saneamiento de la ciudad. Con el fin de solucionar esto, el Ayuntamiento de Ibiza trabaja desde el pasado 3 de noviembre en las obras de remodelación de esta parte de Dalt Vila, que concluirán su primera fase de actuación en mayo y retomarán una segunda etapa a de reformas a partir de octubre. A comienzos de 2027 está previsto el fin de estas obras.

El Consistorio tiene previsto también iniciar obras de mejora en la red de aguas en los barrios de es Pratet, sa Penya, la Marina, ses Figueretes y Platja d’en Bossa, gravemente afectadas por las inundaciones. Actualmente los proyectos están pendientes de ser licitados y adjudicados, aunque el Consistorio prevé que estarán adjudicados antes del comienzo del próximo verano.

Por lo que respecta a los trabajos de Dalt Vila, el presupuesto asciende a 1.873.533 de euros, y la obra prevé la reforma integral de las plazas de Vila y dels Desemparats, la vía del General Balançat y sa Carrossa. Los trabajos "permitirán modernizar y embellecer sus calles, así como hacer un barrio más amable y accesible para todos", afirma el alcalde, Rafael Triguero, en rueda de prensa.

Una obra en dos fases

La primera fase de esta remodelación afectará a las plazas de Vila y dels Desemparats y la calle General Balançat. "Lo primero que se realizará es la sustitución de todas las instalaciones, entre ellas, una nueva red fluvial. Actualmente no existía y de ahí que hubiera tantos problemas cada vez que llueve", explica Roger Torregrossa, redactor del proyecto y codirector de obra. También se instalará una red de saneamiento completa, nuevas canalizaciones y el soterramiento de las líneas telefónicas y eléctricas, así como una renovación del iluminado.

"Una vez realizadas todas estas sustituciones, colocaremos los nuevos pavimentos, que mantendrán la estética tal y como estaban en lal plazas de Vila y Desemparats", explica Torregrossa, que agrega que se colocará pavimento de piedra natural en las zonas peatonales. Además, "quedará todo en una plataforma única, de manera que se le dé prioridad al peatón y sea un espacio más accesible y cómodo", concluye el redactor.

La segunda fase del proyecto se centrará en la calle de sa Carrossa. "Para entonces, la obra que ya se está realizando allí estará bastante avanzada y nos coordinaremos para que no haya diferencias en la pavimentación y no parezcan obras diferentes", cuenta Torregrossa. "Se trata de una obra importante porque se está desarrollando toda la red separativa. Es una obra necesaria tras las inundaciones que hemos visto con las últimas danas", concluye Triguero.