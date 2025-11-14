Teatro, cine y talleres para combatir la violencia machista en el 25N de Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha presentado este viernes, en el Casal d'Igualtat, la programación de actividades con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre y que incluye propuestas de teatro, cine, talleres, charlas y actividades familiares, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía y fomentar la igualdad en todos los ámbitos.

El cinefórum 'Sueños de libertad', organizado por Dones Progressistes y presentado por Metges del Món, será la primera actividad de la programación del 25N de este año. Tendrá lugar el jueves 20 de noviembre, a las 18.30 horas, en el Casal de Igualdad. La programación continúa con una mesa redonda sobre 'La violencia sexual en la adolescencia', el viernes 21 a las 19 horas, también en el Casal de Igualdad, abierta a toda la ciudadanía hasta completar aforo.

La concejala de Igualdad, Sara Barbado, ha manifestado durante la rueda de prensa que la lucha contra la violencia machista no se puede limitar a un solo día al año. “Con esta programación queremos llegar a todas las edades y sensibilidades, ofreciendo espacios para la reflexión, la creación y el diálogo. Las artes, la cultura y la educación son herramientas fundamentales para construir conciencia colectiva y prevenir la violencia desde la raíz”, ha señalado Barbado.

Entre las actividades más relevantes figura el monólogo 'No solo duelen los golpes', de Pamela Palenciano, una pieza teatral que aborda la violencia de género desde la experiencia personal, combinando emoción, humor y denuncia social. La obra se representará en Can Ventosa el 17 de diciembre, con una sesión matinal reservada a los institutos del municipio y una función abierta al público a las 18 horas, con entrada gratuita.

El Ayuntamiento de Ibiza también destaca la representación 'Lo normal', de la compañía El Terral, que combina teatro y coloquio para reflexionar sobre la forma en la que hemos normalizado la violencia dentro de las relaciones y la repetición de patrones y roles sexistas en las relaciones románticas, considerándolo “lo normal”. Esta obra se representará el viernes 28 de noviembre: por la mañana se realizarán dos sesiones reservadas a los institutos del municipio y otra sesión abierta al público a las 19:00 horas.

El 25 de noviembre tendrá lugar la concentración y lectura del manifiesto en el parque de la Paz, organizada por la Comisión 8M. Además habrá una carpa informativa del Ayuntamiento de Ibiza y actividades del Casal d'Igualtat.

Además, el programa incluye actividades para familias como el cuentacuentos 'Olivia y las plumas', de Susana Isern (27 de noviembre a las 18 horas en el Casal de Igualdad) y el Club de Lectura Feminista dedicado a 'El invencible verano de Liliana', de Cristina Rivera (28 de noviembre a las 18.30 horas, también en el Casal de Igualdad).

Para completar la programación, la juventud podrá disfrutar de iniciativas educativas como Iguali-rap, un taller de rap Freestyle y mujer, impartido por Erika Dos Santos y dirigido al alumnado de sexto de Primaria, además de una sesión de taller de freestyle por la tarde, el 27 de noviembre, a las 18 horas en Can Ventosa. Por último, el programa se cierra con la charla 'Ver lo invisible', a cargo de Nora González, el 2 de diciembre en el centro C19, dedicada a reflexionar sobre la violencia machista y las diversidades funcionales.