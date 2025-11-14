«El tanatorio público era una necesidad básica para toda Ibiza»

A falta de un trámite administrativo para su puesta en funcionamiento, el primer tanatorio público de la isla de Ibiza es ya una realidad, que culminó ayer con su inauguración. Levantar esta infraestructura municipal, ubicada en Cas Llaurador, en Santa Eulària, «ha sido un proceso largo y difícil». Así lo reconocieron en sus parlamentos tanto la alcaldesa de la Villa des Riu, Carmen Ferrer, como Josep Ventura, el consejero delegado del Grup VFV, la empresa a la que pertenece Aurens, que es quien gestiona este servicio.

También el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, habló de las «complejidades burocráticas de la política mortuoria y de los retos constructivos» de un proyecto que empezó a fraguarse «en 2007», cuando él estaba al frente del Ayuntamiento de Santa Eulària. «Fue una de las primeras ideas que tuvimos en mi primera legislatura como alcalde, pero para que fuera viable decidimos dividirla en dos fases y empezar con el crematorio, porque era la necesidad más urgente, ya que no había ninguno en la isla», recordó durante la visita guiada a las instalaciones.

Nueve años después de inaugurar el crematorio, también gestionado por Aurens, que en este tiempo ha atendido allí a «3.900 familias», Santa Eulària ha logrado rematar su plan con esta nueva instalación, que también era «una demanda histórica» y «una necesidad básica para toda la isla», como apuntó Ferrer.

El consejero delegado del Grup VFV, Josep Ventura. / Marcelo Sastre

«Es una infraestructura imprescindible. Este nuevo espacio nos permitirá dar una mejor respuesta y ofrecer un servicio más digno y cercano a las familias que atraviesan momentos tan difíciles y sensibles», afirmó la alcaldesa sobre el tanatorio municipal, obra del despacho Ribas & Ribas Arquitectes.

«Ha sido un proceso más complicado de lo que pensábamos. Hay que recordar que hicimos un primer concurso, que quedó desierto, y tuvimos que hacer una nueva licitación, que coincidió con la pandemia, con lo cual se encarecieron los materiales. También se modificó el proyecto y su importe al ampliar tanto la zona ajardinada como el aparcamiento. Llevar agua y electricidad a este entorno tampoco ha sido fácil, nos ha llevado más tiempo de lo que esperábamos», admitió.

Más de 3,4 millones de inversión

En total, detalló Ferrer, se han invertido en estas infraestructuras «más de 3,4 millones de euros», en concreto, 3.421.969 euros. El coste total del edificio, que ocupa un poco más de 390 metros cuadrados y que ha sido construido «siguiendo técnicas tradicionales como paredes con encalado y muros de piedra», asciende a 1.955.289 €. Por su parte, en el aparcamiento, situado en el exterior, se invirtieron 733.339 €. A esas cantidades hay que sumar 327.632 € que se destinaron a abastecer de suministro eléctrico y agua potable todo el complejo municipal de Cas Llaurador, que incluye el tanatorio, el crematorio, el cementerio y una nave propiedad del Consistorio.

En el acto inaugural, acompañado por la música de Jazz For Fun, la alcaldesa de Santa Eulària alabó «la constancia» de todos los que han trabajado para hacer posible este tanatorio público. Hizo especial mención «a todo el equipo del Ayuntamiento» y, en especial, a la antigua arquitecta municipal, Marta González, y a la actual, María José García, que ayer estuvieron presentes en el evento junto a Vicente Marí Marí, que fue aparejador municipal de Santa Eulària en los tiempos en los que se proyectaba el crematorio.

Ferrer también dio las gracias al actual presidente del Consell, que «fue el que impulsó el proyecto cuando era alcalde», y a Aurens, «por su paciencia y su comprensión» ante los retrasos sufridos.

El trámite pendiente

Tras la jornada de puertas abiertas organizada por la empresa gestora hace unos días y la inauguración ayer, ahora queda saber cuándo comenzará a funcionar el tanatorio. El consejero delegado del Grup VFV confía en que será cuestión de unos pocos días. «Esperamos que en breve se pueda iniciar la actividad. Estamos pendientes de algún documento administrativo que esperamos que la próxima semana se resuelva», explicó sin determinar exactamente qué trámite es el que falta.

En su intervención , al igual que Vicent Marí, destacó del edificio lo bien que «está integrado con el entorno y que se haya adaptado a la arquitectura local». Lo comentó poco antes de descubrir la placa inaugural junto a la alcaldesa de Santa Eulària y el presidente del Consell de Ibiza.

Fue Ventura el que ejerció de guía para mostrar a los asistentes al acto las instalaciones, divididas en tres módulos y levantadas a distintos niveles sobre una superficie de más de 2.200 m², que incluye zonas ajardinadas y un aparcamiento gratuito con capacidad para 50 plazas destinadas a turismos; diez, a motocicletas; y dos, a vehículos de personas con movilidad reducida.

Visita guiada

La primera parada de la visita guiada fue para ver el espacio que alberga la recepción, en el que hay también una oficina para atender a las familias a la hora de hacer los trámites, un pequeño office con máquina de café y lavabos.

Después, Ventura les mostró las tres salas de velatorio independientes, con cabida, cada una, para 25 personas y dotadas todas ellas con baño y con túmulo, el lugar donde se expone el féretro para el velatorio. «Todas las salas tienen las mismas dimensiones, pero hay dos que están separadas por paneles y que se pueden comunicar en caso de que fuera necesario», explicó.

Asimismo, resaltó el hecho de que el tanatorio tenga «acceso al único crematorio de la isla para garantizar un servicio integral y cómodo, evitando traslados».

El sacerdote Dmytro Ktiashko bendice las instalaciones. / Marcelo Sastre

El recorrido terminó en el oratorio multiconfesional, que tiene capacidad para 90 personas y donde se pueden celebrar ceremonias personalizadas. Este espacio cuenta con unas ventanas correderas plegables en la fachada norte que se pueden abrir por completo, facilitando así un uso conjunto con el porche.

Fue en este oratorio donde culminó la ceremonia inaugural con la bendición de las instalaciones por parte de uno de los vicarios de la parroquia de Santa Eulària, Dmytro Ktiashko, sacerdote también de la Iglesia ucraniana grecocatólica en la isla.

Antes de terminar, se sirvió un aperitivo a los asistentes, entre los que había personal de Aurens, como la responsable en Ibiza de sus tres centros, Esther González; además de representantes institucionales, como el primer teniente de alcalde de Sant Joan, Andrés Roig Marí, y el concejal de Cementerios de Vila, Manuel Jiménez. A juzgar por los comentarios, a los invitados les gustó el emplazamiento del primer tanatorio público de la isla, de fácil acceso para los vehículos, y el diseño de las instalaciones, amplias y luminosas.