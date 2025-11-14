La seguridad del hospital de Ibiza obligó al precipitado a entrar en Urgencias horas antes de su muerte

El servicio de seguridad del Hospital Can Misses intervino, requerido por el personal sanitario, para evitar que el hompre que murió al precipitarse desde un muro del exterior del servicio de Urgencias saliera a la calle. Según ha podido saber este diario, se intentó que el hombre, un indigente que era paciente habitual de Can Misses, no estuviera en la calle.

Los hechos sucedieron la madrugada del lunes cuando el hombre estaba en el servicio de Urgencias, a donde había acudido porque no se encontraba bien. Sobre las seis de la mañana, según relató ese mismo día el Área de Salud de Eivissa y Formentera, el sujeto salió a fumar al exterior del servicio, como hacen tanto pacientes como familiares. En ese momento, se precipitó desde el muro exterior al aparcamiento del hospital, una altura de unos cinco metros. Los sanitarios acudieron en su auxilio y, además de prestarle las primeras atenciones, lo trasladaron de nuevo al servicio de Urgencias, pero no fue posible salvarle la vida.

Horas después se supo, al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, que el hombre había intentado sentarse en el murete, que está a una altura considerable. Al parecer, no calculó bien la distancia y acabó cayendo hacia atrás y desplomándose al vacío.

La víctima: Valentín, un indigente de 46 años

El caso llegó al pleno del Parlament del pasado martes, en el que la diputada socialista Irantzu Fernández desveló que el fallecido, de 46 años, era un indigente que en los últimos tiempos andaba habitualmente por ses Figueretes. «Era vecino del barrio», explicó la socialista, que recordó que se llamaba Valentín, necesitaba un andador para caminar y tenía problemas de salud mental. En el pleno, la diputada del PSOE señaló que Valentín «murió porque se dejó que un paciente con graves problemas psiquiátricos y movilidad reducida saliera solo a fumar». Además, criticó: «Los protocolos sirven de poco si no se llevan a cabo».

Al parecer, según explican testigos que esa madrugada estaban en el servicio de Urgencias, horas antes de que este sintecho encontrara al muerte al precipitarse desde el muro perimetral del hospital ya se le tuvo que obligar a que entrara de nuevo al servicio.

El hombre llegó a Can Misses alrededor de las dos y media de la madrugada y poco después de que le comenzaran a atender intentó salir de las instalaciones para fumar. El personal sanitario del servicio de Urgencias le avisó en varias ocasiones de que no podía abandonar las instalaciones. Pero les contestó de malas formas y no atendió a las peticiones reiteradas del personal. Al ver que el hombre no les hacía caso y ver que salía fuera del servicio para fumar, avisaron al personal de seguridad del hospital.

Según relatan estos testigos, poco después de las tres de la madrugada —«minutos después de activar el protocolo de seguridad»— estos profesionales se personaron en el servicio de Urgencias para convencer al hombre de que no podía estar en el exterior de las instalaciones. En ese momento, cuentan, el hombre se encontraba fumando en la puerta del SAMU061, esto es, por donde entran a Urgencias los pacientes que llegan en ambulancia. «Le comunicaron, de nuevo, que no podía salir y que debía atender a las indicaciones del personal y comportarse de forma adecuada», explican los testigos.

Tras esto, el paciente regresó de nuevo al interior del hospital, donde, aparentemente, se quedó, por lo que desde el servicio retiraron los avisos del protocolo de seguridad. Sin embargo, unas tres horas más tarde logró burlar de nuevo al personal y salió para fumar. En esta ocasión, en vez de dirigirse a la derecha, hacia la entrada de las ambulancias, optó por hacerlo hacia la carretera para sentarse en el muro. Como es alto, dio un salto, calculó mal y acabó precipitándose al vacío.