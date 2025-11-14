Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘Sant Antoni Camina amb el Càncer’ recauda 14.780 euros

Redacción Ibiza

La segunda edición de ‘Sant Antoni Camina amb el Càncer’ ha recaudado 14.780 euros, gracias a las cerca de mil personas que participaron en esta marcha solidaria, así como a los donativos de patrocinadores, mecenas y ciudadanos. Todo el dinero se repartirá entre siete asociaciones contra el cáncer de Eivissa y Formentera.

