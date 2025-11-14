El PSOE de Sant Joan acusa al Ayuntamiento de “pasividad absoluta” ante vertederos incontrolados en todo el municipio

El PSOE de Sant Joan ha denunciado la “pasividad absoluta” del equipo de gobierno del PP, encabezado por la alcaldesa Tania Marí, ante la creciente acumulación de residuos y restos de asentamientos en diferentes puntos del municipio, tanto en zonas rurales como urbanas. Según indican los socialistas en un comunicado, la situación es sobradamente conocida por el Ayuntamiento, que ha recibido numerosas comunicaciones y avisos a través del servicio de Línia Verda por parte de vecinos preocupados por el impacto ambiental y los riesgos que comporta.

El portavoz socialista, Pep Torres ‘Peret’, lamenta que, pese a las reiteradas denuncias ciudadanas, el Consistorio “no haya hecho absolutamente nada” para abordar esta problemática. “La excusa del Ayuntamiento es siempre la misma: que se trata de solares privados y que, por tanto, no pueden intervenir. Pero eso no es cierto. Cuando hay riesgos de incendio, de insalubridad o de contaminación, el Ayuntamiento tiene la obligación de actuar”, ha afirmado.

Torres recuerda que la normativa municipal y las competencias en materia de medio ambiente permiten al Consistorio requerir a los propietarios la limpieza de los terrenos afectados y, en caso de inacción, ejecutar la limpieza de manera subsidiaria y repercutir posteriormente el coste. “Es inadmisible que el Ayuntamiento se lave las manos. No puede mirar hacia otro lado mientras se acumula basura, plásticos y restos de acampadas en zonas próximas a viviendas, caminos y espacios naturales”, ha denunciado.

Desde el PSOE de Sant Joan subrayan que el problema afecta a diversos puntos del municipio y que la acumulación de residuos no solo provoca un grave impacto visual y medioambiental, sino que también genera inseguridad. “En verano, cualquiera de estos puntos podría originar un incendio. Y durante todo el año son focos de suciedad y degradación de nuestro entorno”, ha remarcado el portavoz socialista.

Los socialistas insisten en que los vecinos “han cumplido con su parte”, utilizando los canales oficiales para comunicar la situación, especialmente la Línia Verda, y exigen que el Ayuntamiento deje de poner excusas. “El Ayuntamiento conoce perfectamente estos puntos porque los vecinos han hecho las denuncias. Ahora le toca cumplir a la administración. El PP no puede desentenderse del municipio ni abandonar sus obligaciones”, ha concluido ‘Peret’, reclamando una actuación “responsable y urgente” por parte del equipo de gobierno.