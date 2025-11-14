El PSOE de Sant Joan acusa al Ayuntamiento de “pasividad absoluta” ante vertederos incontrolados en todo el municipio
Los socialistas señalan que los vecinos de Sant Joan han denunciado puntos negros de residuos a través de la Línia Verda
El PSOE de Sant Joan ha denunciado la “pasividad absoluta” del equipo de gobierno del PP, encabezado por la alcaldesa Tania Marí, ante la creciente acumulación de residuos y restos de asentamientos en diferentes puntos del municipio, tanto en zonas rurales como urbanas. Según indican los socialistas en un comunicado, la situación es sobradamente conocida por el Ayuntamiento, que ha recibido numerosas comunicaciones y avisos a través del servicio de Línia Verda por parte de vecinos preocupados por el impacto ambiental y los riesgos que comporta.
El portavoz socialista, Pep Torres ‘Peret’, lamenta que, pese a las reiteradas denuncias ciudadanas, el Consistorio “no haya hecho absolutamente nada” para abordar esta problemática. “La excusa del Ayuntamiento es siempre la misma: que se trata de solares privados y que, por tanto, no pueden intervenir. Pero eso no es cierto. Cuando hay riesgos de incendio, de insalubridad o de contaminación, el Ayuntamiento tiene la obligación de actuar”, ha afirmado.
Torres recuerda que la normativa municipal y las competencias en materia de medio ambiente permiten al Consistorio requerir a los propietarios la limpieza de los terrenos afectados y, en caso de inacción, ejecutar la limpieza de manera subsidiaria y repercutir posteriormente el coste. “Es inadmisible que el Ayuntamiento se lave las manos. No puede mirar hacia otro lado mientras se acumula basura, plásticos y restos de acampadas en zonas próximas a viviendas, caminos y espacios naturales”, ha denunciado.
Desde el PSOE de Sant Joan subrayan que el problema afecta a diversos puntos del municipio y que la acumulación de residuos no solo provoca un grave impacto visual y medioambiental, sino que también genera inseguridad. “En verano, cualquiera de estos puntos podría originar un incendio. Y durante todo el año son focos de suciedad y degradación de nuestro entorno”, ha remarcado el portavoz socialista.
Los socialistas insisten en que los vecinos “han cumplido con su parte”, utilizando los canales oficiales para comunicar la situación, especialmente la Línia Verda, y exigen que el Ayuntamiento deje de poner excusas. “El Ayuntamiento conoce perfectamente estos puntos porque los vecinos han hecho las denuncias. Ahora le toca cumplir a la administración. El PP no puede desentenderse del municipio ni abandonar sus obligaciones”, ha concluido ‘Peret’, reclamando una actuación “responsable y urgente” por parte del equipo de gobierno.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer de 39 años fallece y otra, de 48 años, resulta herida grave en un choque frontal en la carretera de Santa Eulària
- Usaban coches de lujo para traficar con drogas en Ibiza: todos a la cárcel y más de 21 millones en multas
- Las cámaras de seguridad desvelan por qué cayó al vacío el paciente que murió en el hospital de Ibiza
- Fallece un hombre tras precipitarse al 'parking' en el hospital de Ibiza
- ¿Quién era el hombre fallecido al precipitarse al 'parking' del hospital de Ibiza?
- Unos encapuchados maniatan y golpean a una mujer mayor en Sant Antoni para robarle las joyas
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Juan Manuel Moreno, maestro panadero, en Ibiza: «El pan más caro del mundo, de 10.750 euros, es casi igual que el más barato de la panadería»