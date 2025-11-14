De la prostitución invisible a la explotación sexual, este sábado en Ibiza

La Associació de Dones Progressistes d’Eivissa celebrará este sábado una jornada de reflexión y debate sobre la prostitución y su impacto social, coincidiendo con dos fechas clave: el 20 aniversario de la entidad y el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el próximo 25 de noviembre. El encuentro reunirá a expertas, responsables políticas y colectivos feministas con el objetivo de analizar el sistema prostitucional, la trata y la necesidad de cambios legislativos.

La organización aprovechará la cita para presentar también su nueva imagen corporativa y el rediseño de su logotipo, con un estilo más actual y adaptado al entorno digital y a las redes sociales. Con este paso, Dones Progressistes d’Eivissa quiere reforzar su papel "como espacio de referencia para el feminismo en la isla", especialmente en un contexto que consideran “difícil para las mujeres y para el movimiento feminista”.

La jornada comenzará a las 10.30 horas con la bienvenida de la presidenta de Dones Progressistes d’Eivissa, Montserrat García Cuenca, que introducirá los contenidos y el enfoque del encuentro.

La prostitución invisible en Balears

La primera ponencia lleva por título 'La prostitución deslocalizada en Balears. Un análisis descriptivo de un problema global' y correrá a cargo de Jaume Perelló, técnico y coordinador del equipo de investigación del Casal Petit – Hermanas Oblatas de Palma. Licenciado en Pedagogía y responsable del programa de sensibilización del Casal Petit, Perelló abordará cómo la prostitución se hace cada vez más invisible y cómo esta ocultación, según alerta, forma parte de la estrategia del sistema prostitucional para aumentar la explotación sexual y agravar la vulnerabilidad de las mujeres en situación de prostitución.

La segunda intervención la ofrecerá la jurista feminista y ex directora del Institut Balear de la Dona Maria Durán, bajo el título 'La abolición de la prostitución, herramienta necesaria para una sociedad más justa, igualitaria y libre'. Durán cuenta con una larga trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres: fue presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis entre 1994 y 2018 y directora del Institut Balear de la Dona entre 2019 y 2023. Durante su etapa al frente del Ib-Dona impulsó, entre otras iniciativas, las Aules Feministes d’Eivissa i Formentera, que trajeron a las Pitiusas ponentes de relevancia estatal e internacional.

Explotación de mujeres y niñas

Desde Dones Progressistes d’Eivissa recuerdan que su posición es claramente abolicionista y que la prostitución se entiende como un sistema que sostiene la violencia y la explotación de mujeres y niñas. La asociación considera que este es el momento oportuno para volver a situar el debate sobre la prostitución en el centro de la agenda feminista y política, y para reclamar una ley abolicionista que proteja a las víctimas y sancione tanto a proxenetas como a compradores de sexo.

A lo largo de la jornada se tratarán cuestiones como la prostitución deslocalizada, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la necesidad de articular un marco legal que priorice los derechos de las mujeres frente a los intereses económicos del sistema prostitucional. La intención de la organización es que el encuentro sirva como espacio de reflexión colectiva sobre las consecuencias de la prostitución y sobre la necesidad de avanzar hacia su erradicación.

Para facilitar la asistencia de familias, durante toda la jornada se ofrecerá un servicio de cuidado infantil con talleres de promoción de la igualdad y coeducación dirigidos a niñas y niños de 2 a 12 años. Este servicio requiere inscripción previa mediante el correo dones.eivissa@gmail.com.