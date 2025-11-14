Este es el piso más barato disponible en la nueva urbanización de lujo del centro de Santa Eulària

La urbanización Waves, un proyecto residencial de lujo que comercializa Ncalma Homes junto al puerto deportivo de Santa Eulària, ofrece actualmente su vivienda más económica en el portal inmobiliario Idealista: un piso de obra nueva por 825.000 euros, rebajado un 5% desde su precio anterior, de 869.000 euros. El coste del metro cuadrado asciende a 7.933 euros.

Se trata de un bajo exterior de 104 metros cuadrados construidos (61 metros cuadrados útiles), con una habitación, un baño, terraza y la posibilidad de adquirir plaza de garaje por 55.000 euros adicionales. El edificio cuenta con ascensor, trastero, armarios empotrados y calefacción por bomba de frío/calor, y orientación oeste.

Un complejo de lujo junto al puerto de Santa Eulària

Waves está formado por apartamentos de uno a cuatro dormitorios y se presenta como un proyecto que combina "el confort de una casa de vacaciones con comodidades exclusivas", destaca la promotora inmobiliaria en Idealista. La promoción destaca por una amplia oferta de servicios: piscina infinita en la azotea con vistas al mar y la costa de Ibiza; una segunda piscina comunitaria rodeada de jardines tropicales; gimnasio equipado con tecnología de última generación; spa privado, con tratamientos de bienestar y zonas de relajación; club social y áreas comunes diseñadas con estética contemporánea. También dispone de seguridad privada las 24 horas del día y de servicio de conserjería.

El complejo está ubicado en una zona tranquila y a pocos pasos de la playa y del puerto deportivo de Santa Eulària, lo que convierte la vivienda en un espacio "atractivo tanto para quienes buscan segunda residencia como para quienes desean instalarse en un entorno exclusivo con servicios premium".

El piso más caro disponible

La promotora cuenta con otros pisos a la venta, que oferta en Idealista. Se trata de una vivienda de dos habitaciones de 102 metros cuadrados, en primera planta, por 990.000 euros. También hay un piso de tres dormitorios en planta baja de 158 metros cuadrados por 1.320.000 euros.

Existe la opción de adquirir un apartamento de cuatro habitaciones en la tercera planta con 200 metros de superficie por 2.596.000 euros. El piso más caro disponible es un ático, cuarta planta, de cuatro dormitorios y 345 metros cuadrados. Sale a la venta por 3.619.000 euros.

El anunciante no detalla la fecha de entrega de llaves de las viviendas, que aún se encuentran en construcción.

Accionistas conocidos

La promotora inmobiliaria sevillana Grupo GS, especializada en viviendas de lujo, anunció que en 2024 arrancaría la construcción de esta promoción de viviendas en primera línea de mar en Santa Eulària.

El Grupo GS cuenta con unos accionistas y socios muy conocidos porque entre ellos se encuentran personalidades del mundo del deporte, la tauromaquia, periodistas... Dos de ellos, de hecho, son el periodista radiofónico Carlos Herrera y el empresario Rosauro Varo (pareja de la actriz Amaia Salamanca).