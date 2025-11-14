Once empresas de Ibiza y Formentera, reconocidas en los Premis Pimeef 2025

La Federació de la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (Pimeef) ha dado a conocer las once empresas galardonadas en los Premis Pimeef 2025, que se entregarán el próximo jueves 27 de noviembre, a las 19 horas, en una gala que tendrá lugar en el Centro Cultural de Jesús.

El acto contará con la intervención del presidente de Pimeef, Alfonso Rojo, y diversos representantes institucionales, que serán los encargados de entregar los galardones a las empresas premiadas.

En la categoría de Empresa más destacada, el premio se ha dividido en tres categorías: Pequeña empresa, para el Centro Infantil Colores de Puig d’en Valls; Negocio emblemático, para Cafetería La Estrella de Ibiza; y Mediana empresa, paraTalleres Cruz de Sant Jordi.

El galardón a Autónoma del año recaerá en Francisca Planells, responsable del Supermercat Can Curuné de Sant Joan, mientras que el Premio al relevo generacional reconocerá la trayectoria de Transportes Casanova, en Ibiza.

En cuanto al Premio Empresa de Formentera será para Proauto Rent a Car, con sede en La Savina. El Premio al joven empresario distinguirá a Daniel Lloyd Galiana, de Helados y Turrones Los Valencianos de Ibiza.

En cuanto al Premio Comercio emblemático será para Tejidos Escandell, en Ibiza, mientras que el Premio a la empresa revelación reconocerá el proyecto Ibicencamente, también de Vila.

La Pimeef también ha querido destacar la trayectoria empresarial, cuyo premio será para Frutos Secos Ibiza, en Sant Rafel y se otorgará una Mención especial por sus 100 años de historia a Náutica Ereso de Ibiza.