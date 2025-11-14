El tiempo
Noche tropical en pleno otoño en Ibiza y Formentera
Las Pitiusas registran esta madrugada temperaturas mínimas por encima de los 20 grados
El otoño sigue sin hacerse notar demasiado en las Pitiusas en cuánto a las temperaturas. La madrugada de este viernes dejó una noche tropical propia del verano, con 22 grados registrados en Sant Antoni, el aeropuerto de Ibiza, Formentera e Ibiza, y 21 grados en Sant Joan de Labritja, según los datos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En Mallorca y Menorca también se registraron valores muy altos para la época del año.
El calor también se ha dejado sentir durante el día: las máximas de este jueves alcanzaron los 26 grados en Sant Antoni, 25 en el aeropuerto y en Sant Joan, y 24 grados en Ibiza y Formentera, pese a estar ya a mediados de noviembre.
Previsión para hoy
La Aemet advierte de que este viernes continuará el episodio de temperaturas extremadamente altas para la época del año, con mínimas entre 16 y 22 grados y máximas de 22 a 26 grados
Además, se esperan precipitaciones ocasionales, en algunos casos acompañadas de barro y posibilidad de chubascos por la tarde. El viento moderado del sur y suroeste, con intervalos fuertes, podría complicar la sensación térmica y el estado del mar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer de 39 años fallece y otra, de 48 años, resulta herida grave en un choque frontal en la carretera de Santa Eulària
- Usaban coches de lujo para traficar con drogas en Ibiza: todos a la cárcel y más de 21 millones en multas
- Las cámaras de seguridad desvelan por qué cayó al vacío el paciente que murió en el hospital de Ibiza
- Fallece un hombre tras precipitarse al 'parking' en el hospital de Ibiza
- ¿Quién era el hombre fallecido al precipitarse al 'parking' del hospital de Ibiza?
- Unos encapuchados maniatan y golpean a una mujer mayor en Sant Antoni para robarle las joyas
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Juan Manuel Moreno, maestro panadero, en Ibiza: «El pan más caro del mundo, de 10.750 euros, es casi igual que el más barato de la panadería»