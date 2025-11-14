Noche tropical en pleno otoño en Ibiza y Formentera

El otoño sigue sin hacerse notar demasiado en las Pitiusas en cuánto a las temperaturas. La madrugada de este viernes dejó una noche tropical propia del verano, con 22 grados registrados en Sant Antoni, el aeropuerto de Ibiza, Formentera e Ibiza, y 21 grados en Sant Joan de Labritja, según los datos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En Mallorca y Menorca también se registraron valores muy altos para la época del año.

El calor también se ha dejado sentir durante el día: las máximas de este jueves alcanzaron los 26 grados en Sant Antoni, 25 en el aeropuerto y en Sant Joan, y 24 grados en Ibiza y Formentera, pese a estar ya a mediados de noviembre.

Previsión para hoy

La Aemet advierte de que este viernes continuará el episodio de temperaturas extremadamente altas para la época del año, con mínimas entre 16 y 22 grados y máximas de 22 a 26 grados

Además, se esperan precipitaciones ocasionales, en algunos casos acompañadas de barro y posibilidad de chubascos por la tarde. El viento moderado del sur y suroeste, con intervalos fuertes, podría complicar la sensación térmica y el estado del mar.