Messi se acuerda de su hotel en Ibiza durante la concentración con la selección argentina
El jugador se ha pronunciado en redes sociales por primera vez desde que se conociera que Meliá asumía la gestión
E.P
El futbolista argentino Leo Messi ha celebrado la gestión de sus hoteles MiM por parte de Meliá Hotels International al mostrarse "seguro" de que esta alianza "mejorará aún más la experiencia de todos".
Así se ha pronunciado en redes sociales por primera vez desde que se conociera la noticia, coincidiendo con su estancia en España por la concentración de la selección argentina de fútbol para preparar el partido amistoso ante Angola.
"Quería aprovechar que estoy en España con la selección nacional para decirles que los hoteles MiM de España y Andorra ya forman parte del grupo Meliá", según se ha pronunciado en las redes sociales de la marca que gestionará sus hoteles, The Meliá Collection.
Así, desde noviembre, los seis hoteles MiM, ubicados en Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza, Baqueira Beret y Andorra, pasan a formar parte de la marca, cuyo portfolio cuenta ya con 26 establecimientos abiertos o en proyecto en más 12 países.
En un comunicado reciente, la hotelera mallorquina ha destacado que los hoteles MiM representan "la consolidación de la apuesta por el sector hotelero de alto nivel" y ha afirmado que sus establecimientos, textualmente, evocan la impronta y personalidad del futbolista a través de atributos exclusivos, como la Suite Messi, o detalles como una réplica del trofeo del Balón de Oro autografiado por el propio futbolista.
Por su parte, el presidente y CEO, Gabriel Escarrer, destacó que "la fuerza de esta nueva alianza radica en la complementariedad" de los portfolios de MiM y The Meliá Collection, que "no solo comparten una misma filosofía y una propuesta conjunta de valor para los viajeros más exigentes, sino que cuentan además con el respaldo e inspiración de un icono global como Leo Messi".
El pasado 30 de septiembre, el Majestic Hotel Group confirmó que, a partir del 1 de noviembre, dejaría de gestionar los hoteles de la socimi de Messi, Edificio Rostower, alegando que las socimis operan bajo contratos de arrendamiento y que la operadora lo hace bajo la modalidad de gestión.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer de 39 años fallece y otra, de 48 años, resulta herida grave en un choque frontal en la carretera de Santa Eulària
- Usaban coches de lujo para traficar con drogas en Ibiza: todos a la cárcel y más de 21 millones en multas
- Las cámaras de seguridad desvelan por qué cayó al vacío el paciente que murió en el hospital de Ibiza
- Fallece un hombre tras precipitarse al 'parking' en el hospital de Ibiza
- ¿Quién era el hombre fallecido al precipitarse al 'parking' del hospital de Ibiza?
- Unos encapuchados maniatan y golpean a una mujer mayor en Sant Antoni para robarle las joyas
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Juan Manuel Moreno, maestro panadero, en Ibiza: «El pan más caro del mundo, de 10.750 euros, es casi igual que el más barato de la panadería»