Materia y forma en el Club Diario de Ibiza con Marga Guasch y Carmen Liberal
El Club Diario de Ibiza acogió ayer por la noche la inauguración de la exposición ‘Matèria i forma’, de las artistas Marga Guasch y Carmen Liberal. El color, algo que aman las dos pintoras, es el gran protagonista de las obras que llenan las paredes de la sala de exposiciones, que puede visitarse de lunes a viernes de cinco a ocho de la tarde hasta el 26 de noviembre. Sus obras son abstractas. Guasch, ibicenca de Santa Eulària, emplea para sus cuadros materiales que roba de su faceta como restauradora mientras que Liberal, navarra de nacimiento, emplea el collage y construye sus piezas sobre cartón, cemento, acetatos y otros muchos elementos.
