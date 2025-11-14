Marc Vidal, economista, en Ibiza: «La IA no existe todavía. Sólo estamos en la antesala»

El economista Marc Vidal aprovechó su puesto de honor en el Foro Turismo Ibiza para avisar de que la Inteligencia Artificial todavía es una revolución en pañales. Así, el experto explicó que esta tecnología no merece su nombre porque está diseñada para gestionar "todos los datos existentes" y necesita personas "que den sentido a la información". Para demostrarlo, puso de ejemplo que la aplicación más avanzada no puede resolver puzles sencillos de cuatro u ocho piezas porque "no ha visto la foto final".

Esto le llevó a afirmar que esta tecnología debería recibir el nombre de "IA generativa" en su actual etapa, puesto que "sólo genera cosas que ya sabe". Por otra parte, afirmó que los científicos no tienen tan claro como las empresas que se pueda llegar a una "IA general", por lo que observó que existe "un problema de burbuja": "No puede ser que la empresa de microchips Nvidia valga más que Japón".

En este sentido, relató que la habilidad de estas aplicaciones en el manejo de datos para transformarlos en información es insuficiente porque todavía se necesitan especialistas humanos para convertirla en conocimiento. De ahí que comentase que "cuanto mejor sea quien hace la pregunta [a la IA], mejor será la respuesta" y que el "empleo del futuro" sea "formarse y aprender" para no pertenecer a ese "99,5 por ciento" de personas que utilicen mal estas aplicaciones.

Una IA humana en el turismo

Esta tecnología tendrá aplicaciones en todos los sectores de la economía y el turismo no será una excepción. Aunque Vidal matizó que se trata de una actividad que necesita "humanos que conozcan las partes implicadas en la cuestión en concreto". Además, mencionó que el reto será que el turismo que aplique la Inteligencia Artificial sea para hacerlo más beneficioso "para la gente y no sólo para el visitante". Es el caso de la previsión de problemas de vivienda con meses de antelación. "No puede ser que en julio no tengamos una solución de alojamiento para toda la gente contratada en abril o mayo", apuntó.

Aquí entra el problema de la privacidad de los datos, ya que "no pueden ser anónimos". Por ello, el economista defendió que esta tecnología debería utilizarse para ayudar a determinar cuántos vehículos deberían poder circular por Ibiza para no saturar sus carreteras y no para archivar el número de sus matrículas.

Fuera de la IA, Marc Vidal recomendó "mejorar los salarios" de los trabajadores peor pagados para paliar "la masificación y el turismo de bajo valor". El experto señaló que el sueldo más frecuente en España se acerca demasiado al mínimo, por eso las cifras récord de afiliación a la Seguridad Social no se reflejan en un aumento de la renta per cápita. Según el ponente, esta baja remuneración se debe a que el turismo es un sector "que exige poco" a los trabajadores, lo que atrae a mano de obra inmigrante al país.