IbizaPreservation transforma los residuos en obras de arte

Redes de pesca, cápsulas de café, envases, plásticos encontrados en las playas, lonas náuticas o telas de sombrilla. Son algunas de las materias primas con los que artistas de las Islas Baleares han realizado sus obras, expuestas desde este viernes en la exposición 'Artistas y artesanas del reciclaje', que acoge la Sala de Cultura de Sant Diego, en la localidad menorquina de Alaior. La muestra, que reúne el trabajo de una veintena de artistas de todas las islas comprometidos con la economía circular, se integra en el proyecto interislas 'Tejiendo Futuro: Alianza por la Preservación de las Baleares', impulsado por IbizaPreservation junto con las fundaciones Mallorca Preservation y Menorca Preservation.

En total, once artistas y artesanas de Ibiza y Formentera participan en esta exposición, cuya inauguración pone el broche final a un encuentro sobre economía circular celebrado este viernes en Menorca, organizado por estas entidades con el apoyo de la banda Depeche Mode y la marca de relojes Hublot, a través de la red ambiental global Conservation Collective, y con la colaboración del Ayuntamiento de Alaior. La jornada ha reunido a 25 artistas y artesanas de diversas disciplinas de las cuatro islas baleares con el objetivo de compartir experiencias, fomentar colaboraciones y sentar las bases de una red comprometida con la reutilización de residuos plásticos y la sostenibilidad.

Inauguración de la exposición de IbizaPreservation en Alaior. / Beatriz Burgos

“Las ponencias, dinámicas y visitas organizadas han mostrado cómo el arte y la artesanía pueden liderar un cambio hacia un modelo más circular, local, regional y consciente”, señala Itziar Arratibel, directora de programas y proyectos de IbizaPreservation, que ha facilitado el encuentro. La exposición, explica, celebra la creatividad aplicada a la sostenibilidad a través de piezas elaboradas a partir de residuos plásticos y materiales recuperados, como redes de pesca, lonas náuticas, plásticos de playa, neumáticos, cápsulas de café, envases, telas de sombrillas, vinilos desechados, cámaras de bicicleta o retales textiles. “Gracias al arte, la artesanía, y la creatividad en su sentido más amplio, estos materiales encuentran una nueva vida como bolsos, joyas, mobiliario, esculturas, piezas de decoración, lámparas, prendas de vestir, collages, instalaciones artísticas y objetos utilitarios con valor estético y narrativo”, añade Arratibel.

La exposición se enmarca dentro de la iniciativa 'Tejiendo Futuro: Alianza por la Preservación de las Baleares' / Beatriz Burgos

Encuentro entre arte y conciencia ambiental

La coordinadora del proyecto en Menorca, Núria Sintes, subraya que “esta exposición celebra la creatividad y el poder multiplicador de la colaboración, y demuestra que es posible unir tradición, creatividad y sostenibilidad para dar respuesta a un grave problema global desde lo local. Desde Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera, nos unimos en red de colaboración para impulsar una nueva mirada sobre los residuos plásticos y la economía circular”. Por su parte, Irene Wagner, coordinadora del proyecto en Mallorca Preservation, destaca que “esta exposición nace del encuentro entre arte, comunidad y conciencia ambiental. A través de la colaboración entre islas y personas, demostramos que los residuos pueden transformarse en posibilidades, y que la creatividad compartida es una herramienta poderosa para regenerar nuestro vínculo con el entorno”.

Obra realizada con materiales reciclados. / Beatriz Burgos

Entre las 25 personas creadoras participantes figuran cinco procedentes de Ibiza: Carolina Andrea Girardi, Ezequiel Herrera, Maria Soledad Rodríguez Díaz y Gianpaolo Passaretti y Andreas Gartmeier, de Studio ReThink Ibiza, así como seis residentes en Formentera, Jorge Traverso, Fran Lucas Simón, Stefania Visentin, Guillermina Gallardo, Candela Wells y Natxo Estefanía Urtiaga, que aportan la mirada de las Pitiüses a este proyecto común.

La exposición podrá visitarse del lunes 17 al domingo 23 de noviembre, con un horario general de 9 a 12 horas y de 16 a 19 horas. Además, se ofrecerán visitas guiadas diarias a las 9.30 y a las 16.30, que deberán concertarse previamente.