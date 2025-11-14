Cortes de tráfico este lunes por trabajos técnicos en Ibiza

A partir del lunes 17 de noviembre la circulación en la calle Es Jondal, en el barrio Ca n'Escandell podrá verse afectada de manera intermitente debido a la realización de trabajos técnicos de instalaciones, según informan desde el Ayuntamiento de Ibiza.

Los cortes puntuales de tráfico se producirán a lo largo de toda la jornada, en función de la evolución de los trabajos.

Frente a esta situación, desde el Ayuntamiento recomiendan a los conductores que utilicen itinerarios alternativos y sigan en todo momento las indicaciones del personal de obra y de la señalización provisional.