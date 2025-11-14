Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cortes de tráfico este lunes por trabajos técnicos en Ibiza

El Ayuntamiento informa de que la circulación en la calle Es Jondal podrá verse afectada de manera intermitente

La circulación en la calle Es Jondal podrá verse afectada el lunes

La circulación en la calle Es Jondal podrá verse afectada el lunes / Google Earth

Redacción Digital

Ibiza

A partir del lunes 17 de noviembre la circulación en la calle Es Jondal, en el barrio Ca n'Escandell podrá verse afectada de manera intermitente debido a la realización de trabajos técnicos de instalaciones, según informan desde el Ayuntamiento de Ibiza.

Los cortes puntuales de tráfico se producirán a lo largo de toda la jornada, en función de la evolución de los trabajos.

Noticias relacionadas y más

Frente a esta situación, desde el Ayuntamiento recomiendan a los conductores que utilicen itinerarios alternativos y sigan en todo momento las indicaciones del personal de obra y de la señalización provisional.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents