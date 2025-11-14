Detenido por perpetrar un intento de secuestro a plena luz del día en Ibiza

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con los Mossos d’Esquadra, han detenido en Barcelona a un hombre de origen italiano como presunto autor de un delito de detención ilegal y otro de lesiones perpetrados hace tres meses en Ibiza.

La Unidad Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional en Ibiza inició una investigación que se remonta al pasado 21 de septiembre, cuando un ciudadano de nacionalidad italiana fue objeto de un intento de secuestro en un presumible ajuste de cuentas.

La víctima fue abordada a plena luz del día en la calle Quartó de Portmany de ses Figueretes. Una furgoneta negra y un turismo se detuvieron para intentar meter en el maletero del coche al hombre, que se resistió y fue socorrido por testigos después de que los captores abandonaran el lugar. Se salvó del secuestro, pero no pudo evitar ser víctima de varias heridas, como una fractura nasal y diversos cortes.

Los agentes policiales acudieron al lugar de los hechos gracias a la colaboración ciudana, ya que varios vecinos que asistieron al intento de secuestro dieron la voz de alarma por vía telefónica.

Identificados los tres autores

La Policía Nacional inició las pesquisas para esclarecer los hechos y finalmente logró la plena identificación de los tres presuntos autores, lo que sirvió para activar las correspondientes reclamaciones para su búsqueda y detención, según informa el cuerpo.

Uno de los investigados fue localizado el pasado lunes en Barcelona por una patrulla de los Mossos d’Esquadra, que avisó a la Policía Nacional para que agentes de la Policía Judicial se hicieran cargo de la detención. El detenido ha sido puesto a disposición judicial y continúa la búsqueda de los otros dos implicados en los hechos.