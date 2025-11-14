Nuevas denuncias de la Policia Local de Ibiza por infracciones de residuos y limpieza en la vía pública

La Policía Local de Ibiza ha presentado un total de 25 denuncias en las últimas dos semanas, luego de intensificar los dispositivos de vigilancia y control relacionados con el cumplimiento de la ordenanza municipal de residuos, limpieza viaria y convivencia en espacios públicos.

Con el objetivo de reforzar la inspección de puntos limpios, zonas sensibles del municipio y sitios de depósito de residuos, la Policía Local ha llevado a cabo varios operativos que dieron como resultado 16 nuevas denuncias en dos días por infracciones relacionadas con el abandono de basura y la limpieza viaria.

Durante estos operativos, los agentes han interceptado una mujer mientras depositaba un colchón en la calle Galicia y han sancionado también a la responsable de un centro de estética en la calle Obispo González Abarca por abandonar artículos de peluquería en la vía pública. Además, los efectivos localizaron varios objetos abandonados, como bombonas, puertas, garrafas de aceite, entre otros enseres, que fueron debidamente retirados por el servicio de limpieza.

El Ayuntamiento de Ibiza ha recordado además que la semana pasada la Policía Local denunció a tres personas por infracciones relacionadas con la convivencia y el uso indebido del espacio público en los barrios de la Marina y Dalt Vila. También se llevaron a cabo controles específicos en la vía del Obispo Huix y en calle Menorca, donde los agentes identificaron y sancionaron al responsable de un vertido irregular de muebles.

Finalmente, desde el Ayuntamiento recuerdan que los enseres voluminosos, como muebles o electrodomésticos, se tienen que depositar únicamente los días y horarios establecidos por barrios. Asimismo se recomienda consultar el calendario actualizado o contactar con el servicio municipal para evitar sanciones.