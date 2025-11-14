Los hoteles de Ibiza y Formentera cerraron octubre con una ocupación del 69,6%, la misma que en 2024

La ocupación hotelera de octubre en Ibiza y Formentera se mantuvo estable con respecto al mismo mes del año pasado, con un 69,6% de las plazas contratadas, apenas un 0,3% menos que en el mismo mes de 2024.

La media en la isla de Ibiza fue del 70,6% y un ligero aumento del 0,4%, mientras que en Formentera se registró el 61,3%, que implica una leve reducción del 0,2%, según las estadísticas de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif) difundidas este viernes.

Por zonas, se registraron aumentos en Santa Eulària, con un 74,2% y una subida del 4,5%, y en Sant Josep, con una ocupación del 72,3% y un aumento del 3,4%.

Por el contrario, la zona norte registró el mayor descenso, con un 64,5 % de plazas ocupadas y una bajada del 12,6%, seguido por ligeras bajadas en Sant Antoni, que tuvo el 69,6% de plazas ocupadas y una reducción del 0,7%, y en la zona de Vila, con 68,7% y una reducción del 0,5%.

En el arrastre de la temporada, las Pitiusas se situaron en el 82,2% de plazas ocupadas entre mayo y octubre, lo que supone un incremento del 0,6% respecto al mismo periodo de 2024.

En Ibiza, la ocupación media de la temporada fue del 82,7%, con un ligero incremento del 0,64%, y en Formentera se registraron el 75,9% de plazas ocupadas y un aumento del 2,9%

Desde la federación valoran la "estabilidad de la temporada" porque consolida los "buenos resultados" del verano y refleja la "resiliencia" del destino y del sector hotelero pitiuso en un contexto de "creciente competencia" internacional.