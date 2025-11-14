El hospital de Ibiza estudia mejorar la seguridad del muro tras la trágica muerte
Los profesionales de ingeniera e infraestructuras estudian las posibilidades
La gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera reconoce que, tras el trágico suceso en el que un hombre de 46 años murió al precipitarse al vacío, se está planteando la posibilidad de mejorar la seguridad en el muro que perimetra el recinto hospitalario de Can Misses y que separa el exterior del aparcamiento, uno o dos niveles inferior, en función de la zona.
Aseguran que el muro «cumple la normativa» tanto en la altura como en el ancho. «No invita a sentarse», indican antes de recalcar que no cabe apenas la posibilidad de un accidente y que si alguien acaba precipitándose es, seguramente, porque se comete «una imprudencia».
De momento, están mirando con los responsables de ingeniería e infraestructuras del hospital qué opciones hay para mejorar la seguridad sin que eso afecte a la estructura del edificio. «No se van a levantar muros más altos, se está mirando de colocar algún dispositivo», indican desde la gerencia de Can Misses
