Gómez Bastida, director de Lucha contra el Intrusismo: «El problema de Ibiza es el aumento de la población, no el turismo»

¿Y si los graves problemas de escasez de vivienda asequible o las carencias en los recursos hídricos en Ibiza fuesen cuestiones que van más allá del sector turístico? El director insular de Lucha contra el Intrusismo, Enrique Gómez Bastida, defendió este punto de vista en la mesa redonda 'Turismo y territorio: reconstruyendo el equilibrio' del XII Foro Turismo Ibiza, que se ha iniciado este viernes en el Centro Cultural de Jesús.

El ponente razonó que la clave de las tensiones en estos apartados está en que cada año, "España recibe a más de medio millón de personas". Esta nueva población, comentó, tiende a establecerse en "polos de actividad" como son las grandes ciudades, que reciben muchos visitantes, o lugares turísticos como Ibiza. "La isla no tiene un problema con el turismo, lo tiene con la concentración de población", razonó Gómez Bastida.

Por ello, llamó a dejar de lado "distorsiones y relatos" que identifican a esta actividad económica como la principal culpable de los problemas de las islas: "Si señalamos al turismo, atendemos a los síntomas y no a las causas de estos problemas". Según Gómez Bastida, de no conseguir unas directrices correctas para las cuestiones relacionadas con la masificación o la vivienda, "no habrá equilibrio" y bienestar.

Silvia Pastor, la responsable de relaciones institucionales de Apartur (Asociación de apartamentos turísticos de Barcelona), se mostró de acuerdo con la argumentación del director insular. Recordó que el Ayuntamiento de la Ciudad Condal no concede nuevas plazas hoteleras ni de alojamiento turístico desde hace diez años, por lo que el sector económico "no es culpable de la falta de vivienda".

También señaló que los "datos y la experiencia" son las mejores herramientas para "acabar con el relato de la turismofobia y el populismo". Por otra parte, avisó que se deben fomentar "consensos" entre los diferentes agentes implicados en cuestiones como la convivencia con el turismo o el tipo de visitante, para generar una conciencia sobre que "sumando se gana".

Un turismo adaptado a los residentes

Leire Bilbao, la gerente de Visit Benidorm, el portal turístico de esta ciudad, fue otra invitada a la mesa redonda del evento organizado por Santa Eulària Empresarial y el Ayuntamiento de Santa Eulària con el apoyo del Consell de Ibiza e Ibiza Travel. Bilbao observó que el equilibrio entre bienestar económico y social pasa por "adaptar el turismo al territorio y a los residentes".

Puso el ejemplo de que en la localidad alicantina, el 61% del territorio está protegido desde épocas preturísticas. Como esta proporción "no se ha cambiado desde entonces", los constructores tuvieron que edificar estructuras más altas para acoger a todos los visitantes que llegaban a la ciudad: "Es cuestión de cómo se gestiona el lugar".

Juan José Orquín, vicesecretario general del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, abogó por la colaboración entre los sectores público y privado para contestar a cuestiones de este tipo porque las instituciones "están infrafinanciadas y les falta conocimiento en turismo". En concreto, apuntó a la "colaboración ciudadana" para mejorar "la planificación" de las políticas.

"La marca Ibiza nos ha pasado por encima"

La otra mesa redonda de la jornada fue 'El turista ha cambiado. ¿Y los destinos?'. En esta ocasión, Alejandro Sancho, el director de ventas de Invisa Hoteles, fue muy claro: "Ibiza es una marca tan grande que nos ha pasado por encima". Aunque explicó que la isla es "un destino resiliente", alertó de que se debe perseguir la oferta ilegal porque "ha traído lo oscuro", y de que es prioritario que los jóvenes y los buenos profesionales se queden en la isla.

Manuel Lara, el director de España y Portugal de Simpleview, se centró en el limitado impacto de las nuevas tecnologías en el turismo, ya que observó que faltan la estructura empresarial y la formación necesarias para "abrazar el cambio". Por ello, lamentó que "no se hayan aprovechado" las ayudas de los Fondos Europeos Next Generation para digitalizar el turismo por culpa de los dos factores que mencionó.

El CEO de Innovahotel, Emilio Peleteiro, fue un paso más allá y también señaló deficiencias en el diseño de estas inversiones, que no se aplicaron "donde había que hacerlo". José María Ramón, CEO de Neobookings, añadió que sobra "capacidad tecnológica", por lo que se deberían "aumentar los equipos de trabajo con datos" porque "entre humanos y máquinas se puede llegar a conclusiones muy buenas".

Un turismo "de personas"

El XII Foro Turismo Ibiza entregó los V Premios Foro Turismo Ibiza, que reconocen la excelencia y la innovación para lograr un turismo sostenible y de calidad. El galardón a la Mejor trayectoria fue para la desaparecida Rika Humphreys, que impulsó el grupo de senderismo Walk and Talk Ibiza.

El premio a la Mejor profesional del turismo fue para Carmen Sánchez, con más de 30 años como promotora turística. Sánchez razonó que este sector económico trata "de personas", por lo que "las relaciones son lo más importante".

La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, tuvo una breve intervención en el evento para resaltar que la población residente en Ibiza "ha levantado la voz" contra el modelo turístico. Añadió que se deben tener en cuenta sus reclamaciones puesto que preservar el sector es "cuidar de quienes lo hacen posible".

Vicent Marí, el presidente del Consell, remarcó que unas cifras de entrada de visitantes mayores "no significa que sean mejores", por lo que la marca Ibiza "se debe reposicionar". En definitiva, subrayó que esta nueva hoja de ruta deberá pasar por "la responsabilidad, la calidad y el respeto".

Por su parte, el presidente de Santa Eulària Empresarial, Vicente Guasch de la Encina, destacó la importancia de la "coordinación público-privada" a la hora de responder a los retos económicos y sociales de la isla.