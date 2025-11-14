Premios al Esfuerzo para 134 estudiantes de Ibiza y Formentera

El compromiso, la constancia y la superación personal fueron los grandes protagonistas del acto de entrega de los Premios al Esfuerzo y al Rendimiento Académico de Ibiza y Formentera, celebrados este jueves por la tarde en el Espai Cultural Can Ventosa. La cita, presidida por el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, reunió a estudiantes, familias, docentes y representantes institucionales para rendir homenaje a 134 alumnos que han destacado por su trayectoria durante el curso 2024-2025.

Entre el alumnado reconocido figuran 29 estudiantes de Primaria, 91 de ESO, dos de Bachillerato, ocho de Formación Profesional y cuatro de enseñanzas para personas adultas. Más allá de sus calificaciones, el objetivo de estos premios es subrayar la importancia del esfuerzo personal como herramienta indispensable para avanzar en el aprendizaje y afrontar los retos educativos.

El conseller Vera estuvo acompañado por el secretario general autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer; la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, María Isabel Salas; el director territorial de Educación en Eivissa y Formentera, Juan Álvarez Gómez; la vicepresidenta segunda y consellera de Cultura, Educación y Patrimonio del Consell de Eivissa, Sara Ramón; la consellera d’Educación y Bienestar Social del Consell de Formentera, Maria Cristina Costa Juan, y la concejala de Educació del Ayuntamiento de Eivissa, Catiana Fuster. Todos ellos destacaron la relevancia de impulsar políticas que reconozcan el talento y la dedicación del alumnado de las Pitiusas.

Intervenciones artísticas

El acto estuvo acompañado por dos intervenciones artísticas a cargo de estudiantes del Conservatori Professional de Dansa d’Eivissa i Formentera, que interpretaron fragmentos de ‘Coppèlia’ y ‘Sleeping Beauty’. Las coreografías, dirigidas por las profesoras Emma Torres y Paula Rullan, contaron además con la participación de la pianista Paula Bonet, quien aportó un toque de elegancia a la segunda pieza.

Las autoridades señalaron que este reconocimiento no solo premia el esfuerzo individual, sino también la labor conjunta de familias y centros educativos, que acompañan y respaldan el crecimiento académico y personal de los jóvenes. Asimismo, se subrayó la importancia de seguir impulsando iniciativas que pongan en valor el mérito y la cultura del trabajo en todas las etapas formativas.

El ciclo de entregas concluirá el próximo lunes 18 de noviembre en Menorca, donde también se distinguirá al alumnado de todas las etapas educativas.