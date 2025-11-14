Desconvocada la huelga de limpieza en Santa Eulària tras un acuerdo que garantiza pagos y seguridad laboral

Los trabajadores de la contrata de limpieza de Santa Eulària han desconvocado la huelga prevista tras alcanzar un acuerdo en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Illes Balears (Tamib). La decisión, según han explicado desde CCOO en un comunicado, queda supeditada a la ratificación en asamblea de la plantilla y al cumplimiento íntegro de los compromisos asumidos por la empresa.

Durante semanas, los trabajadores venían denunciando retrasos continuados en el abono de festivos y otros conceptos salariales, así como deficiencias importantes en la seguridad de determinados vehículos de la flota. La presión de la plantilla y el trabajo de la Representación Legal de los Trabajadores (RLT) han permitido forzar un acuerdo que introduce cambios inmediatos en los pagos y en las condiciones de seguridad laboral.

Regularización inmediata de pagos y nuevo calendario

Así, según explican desde el sindicato, en el apartado económico, la empresa se compromete a revisar y atender de forma inmediata todas las reclamaciones registradas hasta los días 19 y 20, garantizando su abono sin más demora que los plazos técnicos bancarios.

Además, se normaliza el pago de los festivos, que pasarán a abonarse dentro del mes en curso. La nómina de noviembre incluirá también los festivos pendientes de octubre y del propio mes de noviembre, con el objetivo de dejar la situación completamente regularizada.

El acuerdo establece, asimismo, un procedimiento estable para el cobro de reclamaciones: las reclamaciones registradas hasta el día 10 de cada mes se abonarán como máximo el día 11 y las registradas entre el 11 y el 26 se pagarán junto con la nómina del mes correspondiente.

La empresa también se compromete a entregar los recibos de nómina antes del día 4 o 5 del mes siguiente al trabajado, evitando así nuevas incertidumbres sobre los conceptos abonados.

Refuerzo de la seguridad laboral y control de la flota

Otro de los puntos clave del acuerdo es la mejora de la seguridad de los vehículos utilizados en el servicio de limpieza. Desde CCOO explican que a partir de ahora ningún vehículo que no cumpla las condiciones de seguridad podrá salir a servicio.

Además, los delegados de prevención participarán activamente en la revisión de los vehículos y todas las incidencias deberán ser atendidas en el mismo día. "En caso de que la empresa no justifique una actuación correctiva, el vehículo quedará parado de forma preventiva hasta que se realice un análisis formal", apuntan.

En este ámbito, el Ayuntamiento de Santa Eulària se ha implicado comprometiéndose a impulsar auditorías sobre la flota de vehículos, reforzando así el control y la supervisión del servicio.

La representación de los trabajadores ha expresado su agradecimiento al Ayuntamiento de Santa Eulària por su implicación, las gestiones realizadas para promover auditorías y su labor de supervisión del proceso, que ha favorecido un clima de diálogo determinante para alcanzar el acuerdo.

La huelga queda desconvocada tras la asamblea de trabajadores y trabajadoras, pero la plantilla advierte de que, en caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos, retomará las movilizaciones de manera inmediata.

Los representantes sindicales han subrayado la importancia de la unidad, la firmeza y el compromiso demostrados por la plantilla, que consideran fundamentales para avanzar en la defensa de sus derechos laborales y en la mejora de sus condiciones de trabajo.