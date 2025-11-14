El juez decano de Ibiza pide la retirada del nuevo cartel de los juzgados: “Es otra muestra de injerencia"

Los nuevos juzgados de Ibiza han estado años sin un solo cartel exterior que los identifique. Ahora que por fin hay una pequeña pieza de metracrilato recién instalada junto a su puerta principal, su contenido ha generado malestar entre los jueces.

Aprovechando la creación del Tribunal de Instancia de Ibiza, una de las principales novedades de la nueva ley que reforma íntegramente la estructura del sistema judicial español, el ministerio de Justicia ha colocado este nuevo letrero cuya mitad izquierda incluye el escudo del reino y las palabras 'Gobierno de España' sobre un fondo amarillo.

El juez decano de Ibiza, Sergio González, considera que "la nueva cartelería es una nueva muestra de injerencia dentro del poder judicial, de falta de respetando a la necesaria separación de poderes".

"Con estos carteles, la ciudadanía puede identificar que está acudiendo a un lugar donde impera el poder ejecutivo y no el poder judicial. Por eso, se ha solicitado de distintas salas de gobierno, desde el Tribunal Superior de Justicia e incluso por jueces decanos de distintos partidos, la retirada o la adecuación de esta cartelería", expone en declaraciones a Diario de Ibiza.

El decano concede que "es cierto que la propiedad de los edificios es estatal", ya que la sede de sa Graduada "es del Gobierno a través del Ministerio de Justicia y se gestiona a través de unas gerencias territoriales", pero apostilla que "aquello que se desarrolla dentro corresponde al poder judicial".

Mantener "una imagen de imparcialidad"

"Se trata simplemente de cuestiones de detalle, pero que no son cualquier cosa, sino que son muy relevantes y muy importantes para mantener una imagen de imparcialidad y de independencia absoluta repecto a cualquier poder del estado", algo que "debe inspirar en todo momento la actuación judicial".

Además, también recalca que "lo grave de la situación es que estos carteles no solo se han colocado en los tribunales de instancia como el de Ibiza", sino que también se han instalado en "edificios judiciales cuya denominación no se modifica con la entrada de en funcionamiento de los nuevos tribunales de instancia, como las audiencias provinciales o los tribunales superiores de justicia".

En este sentido, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Carlos Gómez, también ha solicitado al Ministerio de Justicia y la retirada de la nueva señalización de las sedes judiciales de Mallorca. En el caso concreto de la sede del TSBJ, también se aduce que la antigua casa señorial de Can Berga es un edificio con la categoría máxima de Bien de Interés Cultural, por lo que se precisaba permiso de Patrimonio para intervenir en su fachada.

Además, la polémica no se circunscribe únicamente al archipiélago balear y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) también ha denunciado que en las fachadas de juzgados de todo el país se han colocado carteles “para incorporar los logos del Gobierno o de la respectiva comunidad autónoma”. Estos cambios en la señalética, que se han visto incluso en la Audiencia Nacional, no han sido consultados previamente a través de los órganos de gobierno judiciales, según denuncia la APM.