Cortes de tráfico este fin de semana en el primer y el segundo cinturón de Ibiza

Ambas vías podrán sufrir cortes de tráfico y retenciones por trabajos de mantenimiento, pintura y jardinería entre las 7 y 19 horas

Imagen de archivo de tráfico en el centro de Ibiza.

Imagen de archivo de tráfico en el centro de Ibiza. / Vicent Marí

Redacción

Ibiza

El Consell de Ibiza alerta de que varias vías podrán sufrir cortes de tráfico debido a trabajos de mantenimiento en la red viaria insular durante los días sábado 15 y domingo 16 de noviembre. Las actuaciones incluyen labores de pintura y repintado en diversas zonas de Vila y en el cinturón viario de las carreteras EI-10 y EI-20 (primer y segundo cinturón). Paralelamente, también se llevarán a cabo tareas de jardinería en la mediana de la EI-20.

Según ha comunicado el Consell, los trabajos se desarrollarán en horario diurno, de 7 a 19 horas, y se enmarcan en el plan de mantenimiento periódico de la red insular, con el objetivo de mejorar la seguridad, la visibilidad y el buen estado general de las vías.

Durante la ejecución de estas tareas se podrían producir afectaciones puntuales al tráfico o pequeñas retenciones, especialmente en los tramos en los que se trabaje en la calzada o en la mediana.

