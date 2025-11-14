Cortes de tráfico este fin de semana en el primer y el segundo cinturón de Ibiza
Ambas vías podrán sufrir cortes de tráfico y retenciones por trabajos de mantenimiento, pintura y jardinería entre las 7 y 19 horas
Redacción
El Consell de Ibiza alerta de que varias vías podrán sufrir cortes de tráfico debido a trabajos de mantenimiento en la red viaria insular durante los días sábado 15 y domingo 16 de noviembre. Las actuaciones incluyen labores de pintura y repintado en diversas zonas de Vila y en el cinturón viario de las carreteras EI-10 y EI-20 (primer y segundo cinturón). Paralelamente, también se llevarán a cabo tareas de jardinería en la mediana de la EI-20.
Según ha comunicado el Consell, los trabajos se desarrollarán en horario diurno, de 7 a 19 horas, y se enmarcan en el plan de mantenimiento periódico de la red insular, con el objetivo de mejorar la seguridad, la visibilidad y el buen estado general de las vías.
Durante la ejecución de estas tareas se podrían producir afectaciones puntuales al tráfico o pequeñas retenciones, especialmente en los tramos en los que se trabaje en la calzada o en la mediana.
- Una mujer de 39 años fallece y otra, de 48 años, resulta herida grave en un choque frontal en la carretera de Santa Eulària
- Usaban coches de lujo para traficar con drogas en Ibiza: todos a la cárcel y más de 21 millones en multas
- Las cámaras de seguridad desvelan por qué cayó al vacío el paciente que murió en el hospital de Ibiza
- Fallece un hombre tras precipitarse al 'parking' en el hospital de Ibiza
- ¿Quién era el hombre fallecido al precipitarse al 'parking' del hospital de Ibiza?
- Unos encapuchados maniatan y golpean a una mujer mayor en Sant Antoni para robarle las joyas
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Juan Manuel Moreno, maestro panadero, en Ibiza: «El pan más caro del mundo, de 10.750 euros, es casi igual que el más barato de la panadería»