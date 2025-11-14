La Colla de Vila recupera su fiesta pagesa en Ibiza tras una década

Diez años después de perder su emblemática festa de pou en Sa Punta de Dalt, en Platja d’en Bossa, el grupo folklórico Sa Colla de Vila recupera su gran celebración pagesa con un nuevo evento: 'Anem de Frita', que tendrá lugar este domingo 16 en la Asociación de Vecinos de San Pablo (Can Escandell/Casas Baratas).

La tradicional fiesta tuvo que dejar de celebrarse hace una década cuando el solar donde se llevaba a cabo fue transformado en un restaurante -hoy cerrado y abandonado- y posteriormente adquirido por un fondo de inversión extranjero, que levantó frente a la humilde casa payesa una "construcción monumental" de apartamentos, según denuncia la colla en un comunicado.

Ahora, gracias al impulso conjunto del grupo folklórico y la asociación vecinal, la fiesta pagesa regresa como una jornada popular de 12 a 21 horas, con un completo programa de actuaciones, música, humor, juegos tradicionales y, por supuesto, gastronomía ibicenca.

El evento girará en torno a un plato tan representativo como la frita de matanzas, que se servirá como menú por 12 euros que incluye agua, pan y postre. También habrá postres ibicencos, fruta, café caleta, vinos, cervezas y refrescos.

Programa de actividades

La fiesta comenzará a las 12 horas con una actuación de ball pagès a cargo de la Colla de Vila, seguida de juegos tradicionales, entre ellos el concurso de ucs —el antiguo grito de júbilo payés— y 'Es joc de sa granera'.

A partir de ahí, la jornada continuará con música country con Gip a las 13 horas, el show de comedia con José Boto a las 13,30 horas y una sesión musical del DJ Yor-D a las 14 horas.

Tras el postre y el café caleta, volverán los juegos tradicionales, como brular es corn y estirar sa corda. Luego actuará Es Trio Pagès, un grupo de jóvenes músicos de la Colla que tocarán sus gaites "de una forma novedosa y con sorpresas".

La tarde seguirá con una gran ballada de pou a las 16.30 horas, abierta a la participación del público.

El evento concluirá con las actuaciones de Jordi Mayans, Pep Còsmic y Es Verros de Balàfia, desde las 17 horas hasta el cierre.