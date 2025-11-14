Más de 160 coches desde 7.000 a 100.000 euros en el XXIII Salón de Vehículos de Ocasión de Ibiza

Más de 160 vehículos a partir de los 7.000 euros. Es lo que puede encontrarse este fin de semana en el XXIII Salón de Vehículos de Ocasión de Ibiza, que se ha inaugurado la mañana de este viernes en el Recinto Ferial. La feria alcanza su edición número 23 "convirtiéndose en una cita de referencia en el calendario insular", según ha destacado el Consell de Ibiza en la inauguración, presidida por la consellera de Promoción Económica y Cooperación Municipal, Maria Fajarnés.

Fajarnés recalca que el salón es "una apuesta del Consell para prestar apoyo al sector automobilístico de la isla". De la misma manera, ha señalado que se trata de una "gran oportunidad" para que quienes estén pensando en comprar un vehículo encuentren buenas opciones.

La feria permanecerá abierta en el Recinto Ferial viernes, sábado y domingo de 10.30 horas a 21 horas. Además, habrá descuentos especiales para los afectados por la dana, siempre que demuestren que han perdido sus vehículos por las lluvias que asolaron las Pitiüses el 30 de septiembre y el 11 y 12 de octubre. La rebaja dependerá del modelo y del concesionario.

Desde el Consell destacan que se alcanza un récord, con más de 160 vehículos en venta procedentes de cinco concesionarios de la isla. Los más económicos rondan los 7.000 euros mientras que los modelos más exclusivos pueden alcanzar los 100.000 euros, destacan desde el Consell.