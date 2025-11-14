La calima tiñe de naranja el cielo de Ibiza

La calima cubre este viernes el cielo de Ibiza y Formentera. El viento del sur ha traído consigo una importante nube polvo procedente del Sáhara que ha teñido de color naranja algunas zonas de la Península y de a las Islas Baleares. La ciudad de Ibiza amanecía completamente cubierta de un polvo en suspensión que a primera hora dificultaba la visibilidad.

Se trata de uno de los efectos de la borrasca 'Claudia', que además ha arrastrado hasta las Pitiusas una masa de aire cálido que ha provocado una notable subida de las temperaturas. La Aemet advierte de temperaturas extremadamente altas para la época del año, con mínimas entre 16 y 22 grados y máximas de 22 a 26 grados. Además, los meteorólogos indican que podrían registrarse chubascos ocasionales acompañados de barro.

Noche tropical

La madrugada de este viernes dejó una noche tropical propia del verano, con 22 grados registrados en Sant Antoni, el aeropuerto de Ibiza, Formentera e Ibiza, y 21 grados en Sant Joan de Labritja, según los datos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En Mallorca y Menorca también se registraron valores muy altos para la época del año.

El calor también se ha dejado sentir durante el día: las máximas de este jueves alcanzaron los 26 grados en Sant Antoni, 25 en el aeropuerto y en Sant Joan, y 24 grados en Ibiza y Formentera, pese a estar ya a mediados de noviembre.

¿Qué es la calima y qué tipos existen?

Según el portal meteorológico eltiempo.es la calima es un fenómeno meteorológico que se produce en la atmósfera. Numerosas partículas sólidas de muy pequeñas dimensiones (entre unidades inferiores a las micras y decenas de micras) quedan suspendidas en el aire dando al aire ese aspecto opaco y turbio, de un color anaranjado.

Principalmente, suele tratarse de polvo y arena, aunque en algunas ocasiones también puede formarse por cenizas y arcilla, detallan desde eltiempo.es.

Etimológicamente, la palabra "calima" procede del término "calina", que procede a su vez del latín caligo, caliginis que, según el nuevo diccionario etimológico latín-español, se traduce como «humareda negra», «nube» o «niebla opaca y negra», «polvareda densa».

Según explican los meteorólogos existen dos tipos de calima según el origen de las partículas que la formen: la calima natural, que es la que cubre este viernes las Pitiusas y que está formada por el transporte de elementos que están presentes en el ambiente de manera natural como arena o sales del agua; y la de eventos especiales, que es el polvo que flota en el aire cuando hay incendios forestales o contaminación. Esta puede ser peligrosa para la salud.

En el momento en el que el viento o la lluvia provoca un cambio de masas de aire las partículas en suspensión se dispersan y la calima desaparece. En esta ocasión, se espera que la calima desaparezca por completo a lo largo del día.