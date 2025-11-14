Los bomberos retiran un árbol caído sobre el tendido eléctrico en Ibiza

Los bomberos de Ibiza se desplazaron este jueves a las 19 horas a la calle Ramon Muntaner de Ibiza, pasado el túnel de acceso a es Soto, donde un pino de gran tamaño había caído sobre el tendido eléctrico. Un cabo y tres bomberos acudieron al lugar de los hechos con una autoescalera, así como la Policía Local de Vila.

La actuación fue complicada, según informan desde el Parque Insular de Bomberos, ya que tuvieron que trabajar desde una altura inicial de ocho metros y el servicio duró cuatro horas, hasta las 23 horas.