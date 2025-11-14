Los bomberos retiran un árbol caído sobre el tendido eléctrico en Ibiza
El suceso se produjo a las 19 horas en la calle Ramon Muntaner
Los bomberos de Ibiza se desplazaron este jueves a las 19 horas a la calle Ramon Muntaner de Ibiza, pasado el túnel de acceso a es Soto, donde un pino de gran tamaño había caído sobre el tendido eléctrico. Un cabo y tres bomberos acudieron al lugar de los hechos con una autoescalera, así como la Policía Local de Vila.
La actuación fue complicada, según informan desde el Parque Insular de Bomberos, ya que tuvieron que trabajar desde una altura inicial de ocho metros y el servicio duró cuatro horas, hasta las 23 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer de 39 años fallece y otra, de 48 años, resulta herida grave en un choque frontal en la carretera de Santa Eulària
- Usaban coches de lujo para traficar con drogas en Ibiza: todos a la cárcel y más de 21 millones en multas
- Las cámaras de seguridad desvelan por qué cayó al vacío el paciente que murió en el hospital de Ibiza
- Fallece un hombre tras precipitarse al 'parking' en el hospital de Ibiza
- ¿Quién era el hombre fallecido al precipitarse al 'parking' del hospital de Ibiza?
- Unos encapuchados maniatan y golpean a una mujer mayor en Sant Antoni para robarle las joyas
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Juan Manuel Moreno, maestro panadero, en Ibiza: «El pan más caro del mundo, de 10.750 euros, es casi igual que el más barato de la panadería»