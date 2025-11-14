Los bomberos de Ibiza aprenden a domar vehículos eléctricos

Los vehículos eléctricos son una realidad cada vez más presente en las calles y los bomberos de Ibiza ya la conocen mucho mejor después de la formación específica que han recibido esta semana en el parque insular de sa Coma.

"No son solamente los coches, son los camiones, las barredoras, los patinetes, las bicis, las motos...", recuerda José Antonio López, que precisamente este viernes se ha estrenado oficialmente como nuevo jefe del cuerpo de bomberos tras la jubilación de Miguel Sevilla.

De hecho, esta misma semana los bomberos tuvieron que intervenir en el puerto de Ibiza, después de recibir el aviso de que estaban ardiendo dos vehículos de este tipo, un coche y una moto, tal y como recuerda el conseller de Gestión Mediombiental del Consell insular, Ignacio Andrés.

"Los coches eléctricos son más problemáticos, principalmente por la batería. Se sobrecalienta más y cuesta mucho apagarla, puede estar ardiendo durante días. Por eso hay que utlizar una serie de técnicas y conocer estructuralmente el vehículo para saber cómo actuar en el incendio", subraya.

A lo largo de toda la semana, todos los bomberos se han turnado para ir escuchando las lecciones de Miguel Ángel Alfocea, un colega perteneciente al cuerpo de bomberos de Murcia especializado en el tema y que recorre el país impartiendo formaciones como esta.

Mientras sus compañeros van conociendo las tripas de varios vehículos eléctricos, como un autobús o un camión de basuras, José Antonio López reconoce la importancia de que estén "al día" y sepan "cuál es la mejor manera de gestionar estas emergencias", especialmente en un momento de "mucha innovación tecnológica".

"No hay que tener miedo a los eléctricos"

"En principio, todo lo que se vende en el mercado debe ser seguro y debe cumplir todas las normativas, así que no hay por qué tener miedo a los vehículos híbridos y eléctricos. Pero sí es verdad que, en caso de un accidente de tráfico o de un incendio, tienen unas características especiales que tanto los usuarios como los profesionales debemos conocer", expone.

En caso de emergencia, los implicado deben "tener precauciones extra" a la hora de seguir las instrucciones habituales cuando ocurre un accidente con un vehículo, que pasan por "marcar un buen perímetro de seguridad y asegurar la zona antes de ir al vehículo para que no haya un segundo atropello, que es donde suele haber más problemas. Y sobre todo, llamar enseguida al 112 para que los sistemas de emergencia sanitarios y de seguridad nos pongamos en marcha cuanto antes", recuerda el bombero.

Este viernes le tocó el turno a una veintena de bomberos que escuchó con atención las indicaciones de Alfocea, mientras el murciano pronunciaba sentencias tan contundentes y útiles para sus colegas ibicencos de cara al futuro como la siguiente: "El fusible no se toca".

Por desgracia, los cámaras de televisión y fotógrafos convocados se quedaron sin las jugosas imágenes de un vehículo en llamas. Esa escena de película, por supuesto con todas las medidas de seguridad aplicadas, pondrá este sábado el broche a la formación.