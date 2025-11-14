Piden prisión permanente revisable para una mujer acusada de asesinato en Ibiza: provocó el incendio en el que murió el hombre al que cuidaba

Este lunes comienza en la Audiencia Provincial de Balears, en Palma, el juicio a una mujer acusada de asesinar durante el verano de 2023 a un hombre de 78 años al que había estado cuidando, para lo que provocó un incendio en la vivienda. El juicio, con jurado popular, se prolongará durante dos semanas, según explican desde el Tribunal Superior de Justicia de Balears. La fiscalía solicita para la mujer, una española de 62 años, prisión permanente revisable, además de cuantiosas indemnizaciones.

Los hechos sucedieron el 3 de agosto de 2023 sobre las dos de la madrugada, cuando, según el escrito de acusación, la mujer se dirigió al domicilio (en la calle Cepell de ses Païsses, en Sant Antoni) del matrimonio, al que había cuidado durante una temporada, donde en ese momento se encontraban el hombre, su mujer y una tercera persona que en ese momento se encargaba de atenderlos.

La acusada accedió a la casa "probablemente" con sus propias llaves, que tenía "al haber estado semanas antes cuidando" a la pareja. "Una vez dentro, con el ánimo de acabar con la vida de los que ahí se encontraban, ya que era perfectamente conocedora de que a esas horas se encontraban dichas personas durmiendo, y con la intención de garantizar el resultado pretendido sin riesgo propio, se valió de un elemento especialmente peligroso y eficaz para asegurar la muerte", relata el texto de la fiscalía, que continúa: "Y así, se dirigió al garaje del domicilio, apiló una serie de cojines junto al coche del garaje, y encendió con fuego los cojines, abandonando a continuación el domicilio y dejando que las llamas se extendieran".

Un vecino salvó a las mujeres

Las llamas "envolvieron la casa" en cuestión de minutos, continúa el escrito de acusación. Al percatarse del incendio, varios vecinos acudieron al auxilio de sus moradores y uno de ellos pudo ayudar a salir de la vivienda a la propietaria, una mujer de 74 años, y a la cuidadora, que salieron después de que este vecino rompiera una de las ventanas de la casa. Le fue imposible, sin embargo, socorrer al hombre porque el humo y las llamas se habían adueñado de la vivienda. La mujer del fallecido, ya a salvo, insistía en volver al interior de la vivienda para salvar a su marido. Algo imposible por el avance de las llamas. La mujer tuvo que ser trasladada al Hospital Can Misses, donde recibió el alta unas horas después.

Sobre las 2.10 de la madrugada llegó una patrulla de la Policía Local de Sant Antoni que rompió la puerta principal y la ventana de la habitación en la que dormía la víctima, pero las llamas hacían imposible entrar en la estancia.

La vivienda incendiada en ses Païsses / Toni Escobar

Los bomberos tuvieron que entrar en la vivienda con máscaras y botellas de oxígeno. "Vi que salían enseguida, asfixiados y sudando. Se quitaban la ropa y se echaban agua", describía uno de los vecinos a este diario el día después del accidente. El dispositivo lo formaron seis bomberos, una bomba urbana pesada y una bomba nodriza pesada. Consiguieron rescatar a la perra de la familia, que se encontraba dentro de la casa.

La víctima, recuerda la fiscalía, "era una persona absolutamente dependiente", de manera que con el fuego devorando la casa "fue incapaz de salir del domicilio". El hombre falleció "como consecuencia de múltiples y amplias quemaduras de segundo grado en todo el cuerpo" y por una "intoxicación por monóxido de carbono", que le provocó la muerte por asfixia.

A la mujer se le acusa de un delito de asesinato con alevosía y a una persona especialmente vulnerable por enfermedad o discapacidad y de otro delito de incendio. La fiscalía, además de la prisión permanente revisable pide varias indemnizaciones: de 86.484 euros para la mujer del fallecido y 62.248,49 euros para cada uno de los tres hijos de la pareja, de 48, 47 y 39 años. A ello habría que sumar otra cantidad por la valoración de los desperfectos que sufrió la casa, con dos plantas, una por vivienda.

"Escuché golpes y a alguien que decía 'no puedo'"

El hombre que vivía en el piso de arriba, al darse cuenta de que la planta baja estaba ardiendo se refugió en la cocina, "atenazado por el miedo", según recogió este mismo Diario el día después del suceso. Otro de los vecinos que vivía en la parte posterior a la vivienda relataba que esa noche había escuchado "golpes y a alguien que decía 'no puedo'". En ese momento, este vecino, cuya mujer también tenía problemas de movilidad, se apresuró para ponerla a salvo. La vistió a toda prisa y la sacó a la calle, a salvo de la amenaza del humo.

La presunta autora del incendio mortal fue detenida en el edificio Portus Magnus de Sant Antoni por la Guardia Civil el 11 de agosto, una semana después del suceso, y el juez de guardia decretó para ella la prisión sin fianza el 13 de agosto. Según informó en ese momento la Oficina Periférica de Comunicación de la Benemérita, la acusada era pareja sentimental del hijo del fallecido. Al parecer, se ocupaba de ellos debido al estado de salud del matrimonio. Poco antes del incendio, tras unas desavenencias, el fallecido y su mujer le pidieron que abandonara la casa.

Desde el primer momento, la Guardia Civil sospechó, por los indicios, que se trataba de un incendio provocado. Esto hizo que se desplazara hasta Ibiza, para investigar el caso, el Grupo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPI) de la Guardia Civil en Balears. Con el apoyo de agentes de investigación de la isla identificaron a la presunta autora y comprobaron la ruta que siguió durante esa noche, desde su casa hasta la vivienda del fallecido y su mujer. Para esto visionaron cientos de horas de grabaciones de docenas de cámaras de videovigilancia ubicadas en los tres kilómetros que separan ambos hogares, con numerosos itinerarios posibles. Además, se efectuaron registros en la casa de la presunta autora, que a partir de este lunes se enfrenta al juicio.