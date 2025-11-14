El aeropuerto de Ibiza supera ya los 8,6 millones de pasajeros este año
La terminal ibicenca cerró el mes de octubre con una ligera caída del 1,8% al gestionar 833.101 viajeros
La actividad en el aeropuerto de Ibiza registró el pasado mes de octubre un ligero descenso, apenas del 1,8%, con respecto al mismo mes del año pasado. Según los datos mensuales que facilita AENA (Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea), la terminal gestionó el paso de 833.101 viajeros (siempre contando las llegadas y las salidas), frente a los 848.788 de 2024.
Este volumen de usuarios fue generado por un total de 7.843 vuelos (aterrizajes y despegues). Esta cifra implica un incremento del 3,5% con respecto a la actividad registrada en octubre del año pasado en la única pista habilitada en el aeropuerto para acoger el tráfico de vuelos comerciales.
Casi la totalidad de los pasajeros hicieron trayectos comerciales, en concreto 831.010, y de estos, 303.871 viajaron en rutas nacionales, un 1,4% menos que en octubre de 2024. El resto, 527.139, lo hicieron en vuelos internacionales, lo que supone una bajada del 2,3%, añade AENA.
En cuanto al tráfico acumulado de enero a octubre de este año, el aeropuerto ibicenco ha contabilizado 8.642.213 viajeros, un 0,7% más que en el mismo periodo de 2024. La cifra de operaciones de aeronaves asciende en estos diez meses a 79.239, un 2,5% más.
