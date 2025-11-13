Jornada ‘Ciencia y Tecnología en Femenino’: «Si tenéis una vocación, perseguidla sin miedo»

Con catorce o quince años, pocos adolescentes tienen claro a qué profesión quieren dedicarse de adultos, por eso vienen muy bien para orientarse jornadas como la de ‘Ciencia y Tecnología en Femenino’, que ayer se celebró simultáneamente en el ParcBit de Mallorca, el CentreBit Menorca y, por primera vez, en el CentreBit Eivissa, que se inauguró el pasado mes de abril en sa Coma. Como explicó Daniel Juan, delegado territorial de la Fundació Bit en Ibiza, el objetivo de esta iniciativa, que ya va por su octava edición, «es atraer a la rama científica y tecnológica a los estudiantes de tercero y cuarto de ESO, y, especialmente, al alumnado femenino» para contribuir así a reducir la brecha de género existente en estos dos ámbitos.

Las jornadas, detalló, las coordina la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) y las impulsa en Balears la Dirección General de Innovación y Transformación Digital del Govern a través de la Fundación Bit. A la cita en Ibiza acudieron algo más de 40 estudiantes de tercero y cuarto de ESO del colegio concertado Santíssima Trinitat de Sant Antoni, que entre las nueve de la mañana y la una de la tarde participaron en varias actividades.

El evento central fue una mesa redonda protagonizada por cuatro científicas de Balears en la que explicaron por qué decidieron estudiar STEM (acrónimo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas). Intervinieron, desde sa Coma, la ibicenca Estella Matutes; desde Mallorca, Salud Deudero y María del Mar Muñoz ; y, desde Menorca, Marta Pérez.

La mesa redonda

Tras la bienvenida del director general de Innovación y Transformación Digital y vicepresidente de la Fundación Bit, Sebastián González; la técnica de Sociedad Digital de la Fundació Bit Xisca Morey, que ejerció de moderadora, invitó a las científicas a que explicaran a qué se dedican, cómo es su día a día y qué les motivó a elegir su profesión.

En el caso de Salud Deudero, bióloga marina y directora del Centro Oceanográfico de Balears IEO-CSIC, lo suyo fue pura «vocación». Nació al lado del mar y muy pronto se subió a una embarcación y se sumergió en el agua, lo que, junto a los documentales de Jacques Cousteau y el programa ‘El hombre y la Tierra’, de Félix Rodríguez de la Fuente, le despertaron la curiosidad por entender y explorar el mundo submarino. Eso le llevó a la carrera de Biología Marina.

Daniel Juan y Estella Matutes en la exposición. / Marcelo Sastre

María del Mar Muñoz, ingeniera en Informática y CEO de IT Travel Services, llegó a este mundo «un poco de rebote», gracias a «un profesor de física» que tuvo con doce años, que cada fin de semana que perdía el Barça les ponía un examen. Con 18 años Muñoz, que ya tenía clarísimo que «odiaba Lengua y Filosofía» y que le gustaban las asignaturas de Ciencias, decidió probar suerte con un módulo de FP de Informática y al comprobar que el tema le apasionaba decidió hacer la carrera. «Yo entré en la universidad con 20 años, por eso os aconsejo que hagáis el camino que creáis, aunque no sea el estipulado», afirmó.

Marta Pérez, coordinadora de la Alianza Plastic Free Menorca, como le gustaban mucho los animales, de joven tenía bastante claro que quería hacer Biología, aunque al final acabó decantándose por las Ciencias Ambientales. «Yo creo que hay siempre algo innato que te conduce a una especialidad u otra, pero con los años influyen otras variables, como si hay posibilidades de trabajo o se gana dinero en ese campo. Pero lo más importante es decantarse por algo que te guste porque le vas a dedicar muchas horas de tu vida», apuntó.

En el caso de la hematóloga y doctora Estella Matutes, que ha trabajado en el Royal Marsden Hospital de Londres y ha sido profesora en el Instituto de Investigación del Cáncer de la Universidad de Londres, fue un libro de Freud, que leyó un verano después de terminar Bachillerato, el que le hizo elegir la carrera de Medicina. Su idea inicial, explicó, era hacer la especialidad de Psiquiatría, pero su experiencia como estudiante interna de un médico que trabajaba en un hospital con niños enfermos de leucemia es lo que le dio «la puntada» para decantarse por el estudio de la sangre. No se equivocó en su elección, prueba de ello es que cuando se jubiló añoraba tanto la Ciencia que decidió seguir trabajando como asociada de la Unidad de Hematopatología del Hospital Clínic de Barcelona.

La mesa redonda concluyó con una buena ristra de consejos para el alumnado. Para Deudero es especialmente importante «automotivarse» y «decantarse por una carrera y un trabajo que nos haga muy felices». «Si tenéis una vocación, exploradla y perseverad, porque se os van a presentar obstáculos», insistió. «Hay países donde las mujeres no pueden estudiar y durante muchos siglos esa posibilidad se le negó a la población femenina, así que aprovechad la oportunidad que se os ofrece», animó a las estudiantes asistentes.

En la misma línea se pronunciaron el resto de participantes. «Es muy importante conocernos a nosotros mismos y saber lo que nos gusta y tener claro que después de la universidad, hay que seguir aprendiendo», señaló Muñoz. «Nos va a tocar reinventarnos tres o cuatro veces», advirtió poniéndose de ejemplo ella misma, que hace tres años decidió dirigir su rumbo al mundo de la Inteligencia Artificial (IA) e impartir clases de esta materia. «Sed extremadamente curiosos y probad las cosas, no tengáis miedo a aceptar retos, es mejor probar y fallar que arrepentirse de no haberlo hecho», les dijo. También les aconsejó que se suban «a la ola de la tecnología porque la IA ha venido para quedarse y quien no se suba se va a quedar totalmente desfasado».

La intervención de Marta Pérez se centró en despertar el interés del alumnado femenino en dos campos que «han estado muy dominados por la mirada masculina». «En Ciencias Ambientales, Biología y Medicina tal vez sí han cambiado las cosas, pero en Tecnología todavía siguen predominando los hombres, quizás porque faltan referentes. Nos haría falta un Elon Musk femenino», observó. Además, habló de todo lo que las mujeres pueden aportar en estos campos. «Creo que somos más críticas, más curiosas y nos hacemos otras preguntas que pueden generar nuevas respuestas», señaló.

Para Estella Matutes la primera premisa a la hora de elegir los estudios es decantarse por algo que nos atraiga. La segunda es, si es posible, buscar el asesoramiento de profesionales con experiencia en la carrera a la que uno se quiere dedicar. También resaltó la importancia de perseverar y de no temer las equivocaciones. Recomendó, por último, «no ser individualista y trabajar en grupo».

Exposición y talleres

Además de la mesa redonda, las jornadas se complementaron con una exposición y tres talleres, que se hicieron en dos sesiones. De los de robótica e impresión 3D se encargó Juanjo Cardona, coordinador del Programa Codi Escola 4.0 en Ibiza. En esta actividad, los estudiantes aprendieron, por un lado, a programar el robot Codey Rocky para que se desplazara y esquivara obstáculos y, por otro, a utilizar el programa Tinkercad para diseñar objetos tridimensionales.

Britel Delgado con el robot Codey Rocky en la mano / Marcelo Sastre

El tercer taller, al que asistió todo el alumnado, lo impartió Llúcia Asensio, técnica de la Fundación Bit en Palma en el área de Sociedad Digital. La actividad estaba dirigida a que el alumnado participe en el Concurso de ODS, organizado por APTE, que en esta edición está centrado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, el que tiene que ver con la salud y el bienestar. «La intención es que los asistentes empiecen a trabajar en la idea del vídeo de tres minutos que tienen que presentar al certamen proponiendo soluciones a esta temática», explicó Asensio.

Los talleres se impartieron en las aulas del segundo piso del CentreBit Eivissa, en cuyos pasillos se exhibían los roll ups de la exposición ‘Mujeres que cambiaron y cambian el mundo’. La intención de esta muestra es dar a conocer a los jóvenes el trabajo de científicas y tecnólogas de prestigio a lo largo de la historia, incluyendo ejemplos de mujeres de su entorno, con la intención de visibilizar su labor y crear referentes femeninos cercanos para incentivar las vocaciones STEM. A través de esta muestra, los alumnos del colegio concertado Santíssima Trinitat se acercaron a personajes internacionales como Hipatia, «una de las primeras mujeres matemáticas»; o Ada Lovelace, «la primera persona que creó un programa de ordenador», pero también a mujeres de Ciencias de las Pitiusas, como la ibicenca Antònia Maria Cirer Costa, «catedrática de Ciencias Naturales e investigadora independiente de la evolución de las lagartijas pititusas»; o Laura Pastor Benedicto, pilota de aviación comercial e ingeniera de sistemas aeroespaciales de Formentera.

No cabe duda que estas actividades y contar con el testimonio en primera persona de las cuatro científicas de Balears despertó vocaciones científicas y tecnológicas entre el alumnado, aunque ya había quien antes de esta sesión ya tenía muy claro que iba a apostar por la rama de Ciencias, como Britel Delgado, que sueña con ser veterinaria, o Safae Danguir, que quiere estudiar «algo relacionado con Arquitectura». Sin embargo, a Daniela Rivera los consejos que se dieron en la mesa redonda le sirvieron para reafirmarse en su voluntad de estudiar Bellas Artes, porque, como dejaron claro las cuatro científicas participantes, hay que apostar por aquello que de verdad nos guste y nos interese.