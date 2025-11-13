Estas son las ventajas para los residentes en el primer tanatorio público de Ibiza, en Santa Eulària

El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha inaugurado oficialmente este jueves, 13 de noviembre, el primer tanatorio municipal de la isla de Ibiza, una infraestructura destinada a mejorar la atención a las familias que atraviesan la pérdida de un ser querido.

El tanatorio se encuentra en la zona de Cas Llaurador, junto al crematorio y el cementerio municipal. En total, el Consistorio ha invertido 3.421.969,25 euros (IVA incluido) en el conjunto de infraestructuras, una inversión que ha permitido construir el edificio del tanatorio, habilitar un nuevo aparcamiento, crear zonas ajardinadas y realizar todas las adaptaciones técnicas necesarias del terreno.

La obra, diseñada por el despacho Ribas & Ribas arquitectes, dispone de tres salas de velatorio, cada una con capacidad para 25 personas. Dos de ellas pueden unirse cuando sea necesario, lo que permite mayor flexibilidad, destaca el Consistorio. El edificio cuenta también con recepción, pabellón de servicio y una sala multiconfesional con capacidad para 90 personas, concebida para acoger ceremonias de distintos credos. Esta sala incorpora ventanas correderas plegables en la fachada norte, que permiten abrir el espacio completamente y combinarlo con el porche en caso de ceremonias con mayor afluencia.

Casi 400 metros cuadrados

En conjunto, la construcción suma 390,70 m² de superficie útil y 477,57 m² construidos, con un coste total de 1.955.289,63 euros (IVA incluido). En su ejecución se han empleado técnicas tradicionales, como paredes encaladas y muros de piedra tanto en los pabellones como en la urbanización exterior.

El entorno del tanatorio ha sido urbanizado con más de 2.200 m² de pavimento y zonas ajardinadas con riego. El nuevo aparcamiento cuenta con 50 plazas para turismos, 10 para motocicletas y 2 para vehículos de personas con movilidad reducida, con un coste total de 733.339,81 euros (IVA incluido).

Una de las salas de las nuevas instalaciones. / Ayuntamiento de Santa Eulària

Las obras incluyeron además la instalación de suministros esenciales para todo el complejo municipal de Cas Llaurador: abastecimiento eléctrico de media y baja tensión —incluida la instalación de un transformador— y suministro de agua potable. Estas actuaciones, compartidas entre el cementerio, el tanatorio, el crematorio y la nave municipal, supusieron una inversión de 327.632,60 euros (IVA incluido).

Durante la inauguración, la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, ha destacado la importancia de este nuevo servicio para la isla: “Es una infraestructura imprescindible. Este nuevo espacio nos permitirá dar una mejor respuesta y ofrecer un servicio más digno y cercano a las familias en momentos tan difíciles”. Al acto han asistido también el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, y el consejero delegado del grupo VFV (Aurens), Josep Ventura.

Con la puesta en marcha del tanatorio, el municipio reúne en un mismo espacio tres servicios funerarios de carácter municipal —cementerio, crematorio y tanatorio—, lo que facilitará la gestión y los trámites relacionados con las despedidas.

Bonificaciones previstas

El Ayuntamiento ha subrayado que, para garantizar la universalidad en el acceso a los servicios funerarios, estos se ofrecerán de forma gratuita o con bonificaciones de hasta el 50% para aquellas personas que lo necesiten por motivos económicos, previa valoración de los servicios municipales.

Además, los residentes en Santa Eulària podrán beneficiarse de un 30% de descuento en la tarifa de incineración, siempre que acrediten un mínimo de un año de residencia previa al fallecimiento.